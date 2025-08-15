США близки к принятию предложений России по Украине, считает эксперт

https://ria.ru/20250815/ssha-2035618880.html

АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. США близки к принятию предложений России для прекращения огня на Украине, вполне вероятно, что Вашингтон доложил о них киевской администрации, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. "Вероятно, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал российской стороне проект всеобъемлющего соглашения о прекращении огня во время своего визита 6 августа. Россия сочла этот текст "достойным для обсуждения" и направила свой вариант американской стороне для внесения необходимых корректировок. Согласие московской администрации провести первую встречу на Аляске является важным признаком того, что Вашингтон близок к принятию условий прекращения огня, предложенных Москвой. Команда Трампа, в некотором смысле, уже доложила киевской администрации об этих предложениях и ожидается, что они будут приняты. Последние новости в украинской прессе свидетельствуют о близости мира", - сказал аналитик. По его словам, возможно, 1 сентября, Всемирный день мира, будет выбран в качестве даты прекращения огня после переговоров на Аляске. "В этом смысле можно сказать, что соглашение по Украине между Москвой, Вашингтоном и Киевом неизбежно", - подчеркнул Озер. Аналитик также предположил, что на встрече лидеров РФ и США на Аляске будут обсуждаться и представлены СМИ новые торговые соглашения между Россией и США. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

