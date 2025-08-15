Рейтинг@Mail.ru
США близки к принятию предложений России по Украине, считает эксперт
19:37 15.08.2025
США близки к принятию предложений России по Украине, считает эксперт
в мире
россия
сша
аляска
юрий ушаков
стив уиткофф
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. США близки к принятию предложений России для прекращения огня на Украине, вполне вероятно, что Вашингтон доложил о них киевской администрации, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. "Вероятно, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал российской стороне проект всеобъемлющего соглашения о прекращении огня во время своего визита 6 августа. Россия сочла этот текст "достойным для обсуждения" и направила свой вариант американской стороне для внесения необходимых корректировок. Согласие московской администрации провести первую встречу на Аляске является важным признаком того, что Вашингтон близок к принятию условий прекращения огня, предложенных Москвой. Команда Трампа, в некотором смысле, уже доложила киевской администрации об этих предложениях и ожидается, что они будут приняты. Последние новости в украинской прессе свидетельствуют о близости мира", - сказал аналитик. По его словам, возможно, 1 сентября, Всемирный день мира, будет выбран в качестве даты прекращения огня после переговоров на Аляске. "В этом смысле можно сказать, что соглашение по Украине между Москвой, Вашингтоном и Киевом неизбежно", - подчеркнул Озер. Аналитик также предположил, что на встрече лидеров РФ и США на Аляске будут обсуждаться и представлены СМИ новые торговые соглашения между Россией и США. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
в мире, россия, сша, аляска, юрий ушаков, стив уиткофф, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
США близки к принятию предложений России по Украине, считает эксперт

Аналитик Озер: США близки к принятию предложений России по перемирию на Украине

АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. США близки к принятию предложений России для прекращения огня на Украине, вполне вероятно, что Вашингтон доложил о них киевской администрации, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
"Вероятно, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал российской стороне проект всеобъемлющего соглашения о прекращении огня во время своего визита 6 августа. Россия сочла этот текст "достойным для обсуждения" и направила свой вариант американской стороне для внесения необходимых корректировок. Согласие московской администрации провести первую встречу на Аляске является важным признаком того, что Вашингтон близок к принятию условий прекращения огня, предложенных Москвой. Команда Трампа, в некотором смысле, уже доложила киевской администрации об этих предложениях и ожидается, что они будут приняты. Последние новости в украинской прессе свидетельствуют о близости мира", - сказал аналитик.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Силуанов рассказал, что делегации России и США обсудят на Аляске
Вчера, 11:02
По его словам, возможно, 1 сентября, Всемирный день мира, будет выбран в качестве даты прекращения огня после переговоров на Аляске.
"В этом смысле можно сказать, что соглашение по Украине между Москвой, Вашингтоном и Киевом неизбежно", - подчеркнул Озер.
Аналитик также предположил, что на встрече лидеров РФ и США на Аляске будут обсуждаться и представлены СМИ новые торговые соглашения между Россией и США.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Кремле рассказали, сколько продлятся переговоры Путина и Трампа
Вчера, 18:08
 
В миреРоссияСШААляскаЮрий УшаковСтив УиткоффСергей ЛавровВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
