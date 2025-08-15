https://ria.ru/20250815/spetsoperatsiya-2035620357.html

Спецоперация, 15 августа: ВС России за неделю освободили семь сел

Мир ждёт переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые должны состояться в пятницу, в преддверии этого события российской... РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Мир ждёт переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые должны состояться в пятницу, в преддверии этого события российской армией за неделю были освобождены семь населённых пунктов в Донецкой Народной Республике. На линии соприкосновения Как говорится в сводке российского оборонного ведомства за период с 9 по 15 августа, за это время российские группировки войск, участвующие в спецоперации, освободили Щербиновку, Яблоновку, Луначарское, Суворово, Никаноровку, Искру и Александроград в ДНР. Потери ВСУ на всех направлениях СВО за неделю превысили 9650 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились десяти танков, 89 боевых бронированных машин, 115 орудий полевой артиллерии. Также уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, 102 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 93 склада боеприпасов, горючего и материальных средств. За неделю оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты ВПК Украины и транспортной инфраструктуры, используемой для ВСУ, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, центры подготовки и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Российские силы ПВО за неделю сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиабомб, 20 снарядов HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2134 беспилотника самолётного типа. Издалека и с тревогой Вечером в пятницу, как ожидается, на Аляске состоятся переговоры президентов РФ и США. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что они начнутся в 22.30 мск 15 августа в Анкоридже. По данным американской стороны – старт в 22.00. В состав российской делегации входят министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Также сообщалось, что на Аляску выехал министр обороны США Пит Хегсет. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил на пресс-конференции, что его страна с большим интересом и внимательно следит за развитием событий вокруг саммита США и России на Аляске. Он выразил надежду, что дипломатические усилия приведут к "выходу из ситуации". Встреча на Аляске Путина и Трампа является самым опасным моментом для Владимира Зеленского за все время конфликта на Украине, так как судьба его страны может решиться на встрече, куда он не приглашён, пишет британская газета Telegraph. По мнению издания, если саммит завершится неблагоприятно для Зеленского, ему придется делать неприятный выбор - "принять невыгодное соглашение или отклонить его, получив от Вашингтона статус агрессора и рискуя лишиться жизненно важной поддержки США". В ходе переговоров на Аляске США следовало бы снять с повестки вопрос членства Украины в НАТО, а европейцам и Зеленскому отказаться от этой идеи, если они действительно хотят мира, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. Европейские лидеры будут "издалека и с большой тревогой" следить за саммитом Путина и Трампа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Найджела Гулд-Дэвиса. Как сообщил телеканал "Киев24", несколько сотен жителей украинской столицы собрались в пятницу у американского посольства, требуя "справедливых переговоров" между РФ и США. Среди их требований к участникам переговоров - проведение обмена военнопленными в формате "всех на всех" и отказ от возможного, по их мнению, обмена территориями. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов считает, что при всей важности политики, в ходе встречи на Аляске президенты России и США обсудят и экономические вопросы. По его словам, "большие проекты взаимовыгодного сотрудничества – это наше будущее". Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо НАТО сообщил, что главнокомандующий силами Североатлантического альянса Алексус Гринкевич также находится на Аляске для консультирования Трампа и Хегсета. От своего имени Президент США наслаждается ролью "главного миротворца", считая, что он может заключать такие сделки, которые были не под силу его предшественникам, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Другой чиновник обратил внимание на то, что внимание Трампа к различным конфликтам контрастирует с его предвыборной кампанией 2024 года, в ходе которой он придерживался подхода "Америка прежде всего". Сам Трамп заявил, что на саммите с Путиным намерен обсудить вопрос территорий, но считает, что решение на данный счет должен принять Киев. По его словам, вести переговоры от имени Украины он не будет. Кроме того, американский лидер заявил, что предпочёл бы сосредоточиться на внутренних проблемах своей страны, однако участвует в урегулировании конфликта на Украине ради спасения жизней. Также президент заверил, что готов обсуждать с Путиным вопросы бизнеса, если удастся достичь прогресса на украинском направлении. Кроме того, Трамп не исключил предоставления гарантий безопасности Украине, если в этом примет участие Европа и другие страны. При этом речь не идёт о гарантиях от блока НАТО. В то же время большинство американцев не доверяют Трампу в решениях, связанных с урегулированием на Украине, следует из результатов исследования, проведенного организацией Pew Research Center. Так, 59% американцев заявили, что не уверены в том, что Трамп способен принимать мудрые решения относительно конфликта. Уверенность в президенте выразили 16% респондентов. Кроме того, по мнению 33% опрошенных, Трамп слишком благосклонно относится к России. Лишь 28% считают, что президент США пытается найти правильный баланс. Дроны ВСУУкраинский беспилотник атаковал дом в Курске, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн. По его словам, погибла женщина, пострадали 12 человек, повреждены 11 домов и 50 автомобилей. Как передал корреспондент РИА Новости, в домах разбиты стёкла, повреждены балконы, в некоторых помещениях разрушены стены и уничтожена мебель. Губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека получили ранения после атаки беспилотников на центр Белгорода. Кроме того, по его словам, в селе Дунайка в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль был ранен мужчина. Днём, по данным Гладкова, украинский беспилотник сдетонировал рядом с многоквартирным домом, ранена женщина. Утром в пятницу Минобороны РФ сообщило, что за ночь были сбиты 53 украинских дрона. Их уничтожили над Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской, Саратовской областями, Республикой Калмыкия и Азовским морем. В течение дня ведомство сообщало об уничтожении ещё 27 украинских дронов над Белгородской областью, шести - над Крымом, и одного аппарата - над Чёрным морем. Возможности исчерпаны Контингент так называемой коалиции желающих готов начать действовать на Украине с самого первого дня после достижения прекращения огня, заявил в пятницу глава британского минобороны Джон Хили. Он также повторил, что Лондон готов отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности, но не стал комментировать протокол действий военных при возможной атаке. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила в интервью РИА Новости, что решимость стран ЕС поддерживать Киев не искренна и продиктована бизнес-интересами, в частности, желанием получить доступ к украинским природным богатствам - редкоземельным металлам, литию, плодородной почве. Тем не менее, по её словам, никто, включая США, не заинтересован в еще одном крупном замороженном конфликте в Европе. Она считает, что прекращение огня, на котором настаивают западные державы, должно быть под чьим-то надзором. В то же время Кнайсль отметила, что у самих стран ЕС нет для этого сил, а организации вроде ОБСЕ, миссия которой уже была когда-то развёрнута в Донбассе, показали свою неэффективность для подобных целей. Также, по словам экс-главы австрийского МИД, лидеры государств Евросоюза разочарованы, что не участвуют в украинском урегулировании, хотя вложили много средств в киевский режим. Европейские страны не в состоянии оказывать Украине военную помощь без оборонной промышленности США, поскольку их собственные возможности в этой сфере исчерпаны в краткосрочной перспективе, а потребности Киева огромны, сообщил портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО. Полагаются на помощь Командование ВСУ в Сумской области не выдает тела погибших украинских военных их родственникам, желая скрыть масштабы потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным собеседника агентства, тела не выдают, даже если солдат ВСУ скончался в полевом госпитале. Также в силовых структурах сообщили РИА Новости, что командир 156-й бригады ВСУ полковник Юрий Гупалюк бросил личный состав своего подразделения и уехал в Сумы, его бригада понесла очень большие потери. Украинские войска, чьи запасы советских и российских артиллерийских и ракетных боеприпасов практически иссякли, "почти полностью" полагаются на западную помощь, говорится в ежеквартальном отчете об операции США "Атлантическая решимость", которая поддерживает Украину. В отчете также говорится, что, несмотря на отправку значительной помощи Киеву, систем ПВО Украины и ее истребителей F-16 по-прежнему недостаточно для отражения атак с использованием ракет и беспилотных систем.

