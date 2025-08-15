Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 1710 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 15.08.2025 (обновлено: 13:23 15.08.2025)
ВСУ потеряли свыше 1710 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1710 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 15.08.2025
ВСУ потеряли свыше 1710 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю
Подразделения "Южной" группировки за неделю освободили один населенный пункт в ДНР, ВСУ потеряли свыше 1710 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки за неделю освободили один населенный пункт в ДНР, ВСУ потеряли свыше 1710 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики... За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1710 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США", - говорится в сводке.Отмечается, что бойцы "Юга" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады "Лють" национальной полиции Украины. Уничтожены 39 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, из них шесть западного производства, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств.
ВСУ потеряли свыше 1710 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю

МО: ВСУ потеряли свыше 1710 боевиков и 21 орудие в зоне действий "Юга" за неделю

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки за неделю освободили один населенный пункт в ДНР, ВСУ потеряли свыше 1710 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики... За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1710 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США", - говорится в сводке.
Отмечается, что бойцы "Юга" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады "Лють" национальной полиции Украины. Уничтожены 39 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, из них шесть западного производства, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств.
