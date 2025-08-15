https://ria.ru/20250815/spetsoperatsiya-2035499945.html
ВС России уничтожили натовскую гаубицу и пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР
2025-08-15T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили гаубицу FH70 натовского производства и два пункта управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Северск в ДНР, сообщили в министерстве обороны России. "Оказывая поддержку штурмовым подразделениям в районе населенного пункта Северск, разведчиками артиллерийского подразделения были обнаружены позиции 155-мм гаубицы FH70 производства стран НАТО. Точным попаданием 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" цель была оперативно уничтожена", - рассказало ведомство. В ведомстве добавили, что дальнейшая аэроразведка помогла выявить два пункта управления БПЛА, обеспечивавших подразделения противника разведывательными данными и корректировкой артиллерии. Слаженная и четкая работа расчета гаубицы "Мста-Б" "Южной" группировки войск позволила в кратчайшие сроки уничтожить обе позиции операторов вражеских дронов.
северск
донецкая народная республика
