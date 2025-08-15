Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили натовскую гаубицу и пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 15.08.2025
ВС России уничтожили натовскую гаубицу и пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР
2025-08-15T13:13:00+03:00
2025-08-15T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили гаубицу FH70 натовского производства и два пункта управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Северск в ДНР, сообщили в министерстве обороны России. "Оказывая поддержку штурмовым подразделениям в районе населенного пункта Северск, разведчиками артиллерийского подразделения были обнаружены позиции 155-мм гаубицы FH70 производства стран НАТО. Точным попаданием 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" цель была оперативно уничтожена", - рассказало ведомство. В ведомстве добавили, что дальнейшая аэроразведка помогла выявить два пункта управления БПЛА, обеспечивавших подразделения противника разведывательными данными и корректировкой артиллерии. Слаженная и четкая работа расчета гаубицы "Мста-Б" "Южной" группировки войск позволила в кратчайшие сроки уничтожить обе позиции операторов вражеских дронов.
северск
донецкая народная республика
безопасность, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили гаубицу FH70 натовского производства и два пункта управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Северск в ДНР, сообщили в министерстве обороны России.
"Оказывая поддержку штурмовым подразделениям в районе населенного пункта Северск, разведчиками артиллерийского подразделения были обнаружены позиции 155-мм гаубицы FH70 производства стран НАТО. Точным попаданием 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" цель была оперативно уничтожена", - рассказало ведомство.
В ведомстве добавили, что дальнейшая аэроразведка помогла выявить два пункта управления БПЛА, обеспечивавших подразделения противника разведывательными данными и корректировкой артиллерии. Слаженная и четкая работа расчета гаубицы "Мста-Б" "Южной" группировки войск позволила в кратчайшие сроки уничтожить обе позиции операторов вражеских дронов.
