https://ria.ru/20250815/spetsoperatsiya-2035499945.html

ВС России уничтожили натовскую гаубицу и пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили натовскую гаубицу и пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 15.08.2025

ВС России уничтожили натовскую гаубицу и пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР

Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили гаубицу FH70 натовского производства и два пункта управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Северск в... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T13:13:00+03:00

2025-08-15T13:13:00+03:00

2025-08-15T13:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

северск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906866748_0:183:3071:1910_1920x0_80_0_0_3058e067ddca4695c02a9d274382437d.jpg

ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили гаубицу FH70 натовского производства и два пункта управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Северск в ДНР, сообщили в министерстве обороны России. "Оказывая поддержку штурмовым подразделениям в районе населенного пункта Северск, разведчиками артиллерийского подразделения были обнаружены позиции 155-мм гаубицы FH70 производства стран НАТО. Точным попаданием 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" цель была оперативно уничтожена", - рассказало ведомство. В ведомстве добавили, что дальнейшая аэроразведка помогла выявить два пункта управления БПЛА, обеспечивавших подразделения противника разведывательными данными и корректировкой артиллерии. Слаженная и четкая работа расчета гаубицы "Мста-Б" "Южной" группировки войск позволила в кратчайшие сроки уничтожить обе позиции операторов вражеских дронов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато