Сотрудников завода в Рязанской области, где произошел взрыв, эвакуировали

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сотрудников производственного предприятия в Шиловском районе Рязанской области эвакуировали после возгорания в цеху, угроза жилому сектору отсутствует, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сегодня на одном из предприятий Шиловского района произошло возгорание в цехе. Все оперативные службы работают на месте, создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Персонал предприятия эвакуирован. Угрозы жилому сектору нет", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий происшествия привлечены порядка 70 человек и 28 единиц техники.

