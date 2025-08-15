https://ria.ru/20250815/sotrudniki-2035507008.html
Сотрудников завода в Рязанской области, где произошел взрыв, эвакуировали
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сотрудников производственного предприятия в Шиловском районе Рязанской области эвакуировали после возгорания в цеху, угроза жилому сектору отсутствует, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сегодня на одном из предприятий Шиловского района произошло возгорание в цехе. Все оперативные службы работают на месте, создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Персонал предприятия эвакуирован. Угрозы жилому сектору нет", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий происшествия привлечены порядка 70 человек и 28 единиц техники.
