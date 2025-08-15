Рейтинг@Mail.ru
Сотрудников завода в Рязанской области, где произошел взрыв, эвакуировали
13:43 15.08.2025
Сотрудников завода в Рязанской области, где произошел взрыв, эвакуировали
происшествия
шиловский район
россия
рязанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сотрудников производственного предприятия в Шиловском районе Рязанской области эвакуировали после возгорания в цеху, угроза жилому сектору отсутствует, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сегодня на одном из предприятий Шиловского района произошло возгорание в цехе. Все оперативные службы работают на месте, создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Персонал предприятия эвакуирован. Угрозы жилому сектору нет", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий происшествия привлечены порядка 70 человек и 28 единиц техники.
происшествия, шиловский район, россия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Шиловский район, Россия, Рязанская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сотрудников производственного предприятия в Шиловском районе Рязанской области эвакуировали после возгорания в цеху, угроза жилому сектору отсутствует, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Сегодня на одном из предприятий Шиловского района произошло возгорание в цехе. Все оперативные службы работают на месте, создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Персонал предприятия эвакуирован. Угрозы жилому сектору нет", - говорится в сообщении.
По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий происшествия привлечены порядка 70 человек и 28 единиц техники.
Обстановка на месте взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
На заводе в Башкирии рассказали, из-за чего прогремел взрыв
9 августа, 11:22
 
ПроисшествияШиловский районРоссияРязанская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
