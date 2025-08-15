Рейтинг@Mail.ru
Солнцев создал канал в национальном мессенджере Max - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
17:11 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/solntsev-2035582042.html
Солнцев создал канал в национальном мессенджере Max
Солнцев создал канал в национальном мессенджере Max - РИА Новости, 15.08.2025
Солнцев создал канал в национальном мессенджере Max
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев объявил о создании официального канала в российском национальном мессенджере Max. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:11:00+03:00
2025-08-15T17:11:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
оренбургская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_0:54:3091:1793_1920x0_80_0_0_dbe3acee1db50ec7e3844d0a92a26cbe.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев объявил о создании официального канала в российском национальном мессенджере Max. Он отметил, что канал стал новой площадкой для общения. "В эпоху цифровых технологий важно оперативно получать достоверную информацию и идти в ногу со временем", – написал Солнцев в приветственном посте в канале. Жители региона смогут узнавать о важных решениях в сфере развития Оренбургской области, новых мерах соцподдержки, рабочих поездках врио главы региона по Оренбуржью, реализации нацпроектов. "Давайте оставаться на связи! Вместе сделаем Оренбуржье лучше!" – написал Солнцев в заключение. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство Российской Федерации сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, – ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250731/solntsev-2032524234.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_21ebed2b25bc2b2fe93e1263fead2471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений солнцев, оренбургская область
Оренбургская область, Евгений Солнцев, Оренбургская область
Солнцев создал канал в национальном мессенджере Max

Евгений Солнцев завел канал в национальном мессенджере Max

© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев объявил о создании официального канала в российском национальном мессенджере Max.
Он отметил, что канал стал новой площадкой для общения.
"В эпоху цифровых технологий важно оперативно получать достоверную информацию и идти в ногу со временем", – написал Солнцев в приветственном посте в канале.
Жители региона смогут узнавать о важных решениях в сфере развития Оренбургской области, новых мерах соцподдержки, рабочих поездках врио главы региона по Оренбуржью, реализации нацпроектов.
"Давайте оставаться на связи! Вместе сделаем Оренбуржье лучше!" – написал Солнцев в заключение.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство Российской Федерации сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, – ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Солнцев: время создать и продвигать единый образ Оренбургской области
31 июля, 10:03
 
Оренбургская областьЕвгений СолнцевОренбургская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала