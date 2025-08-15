Солнцев создал канал в национальном мессенджере Max

https://ria.ru/20250815/solntsev-2035582042.html
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев объявил о создании официального канала в российском национальном мессенджере Max. Он отметил, что канал стал новой площадкой для общения. "В эпоху цифровых технологий важно оперативно получать достоверную информацию и идти в ногу со временем", – написал Солнцев в приветственном посте в канале. Жители региона смогут узнавать о важных решениях в сфере развития Оренбургской области, новых мерах соцподдержки, рабочих поездках врио главы региона по Оренбуржью, реализации нацпроектов. "Давайте оставаться на связи! Вместе сделаем Оренбуржье лучше!" – написал Солнцев в заключение. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство Российской Федерации сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, – ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
