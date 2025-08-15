https://ria.ru/20250815/soldat-2035451472.html
Пленный солдат ВСУ рассказал о низких стандартах в армии
Пленный солдат ВСУ рассказал о низких стандартах в армии - РИА Новости, 15.08.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал о низких стандартах в армии
Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Шелест рассказал о низких стандартах в украинской армии, где в десантники записывают всех, вне зависимости от опыта и... РИА Новости, 15.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Шелест рассказал о низких стандартах в украинской армии, где в десантники записывают всех, вне зависимости от опыта и результатов, показанных во время зачётов. "Особо так никто и не учил. Отстрелялся - хорошо, зачёт. Попал, не попал, зачет. Всех в десант. Кого в 80-ю, кого в 82-ю, кого в 92-ю. Всех тупо в десантники. Какой я десантник?", - сказал Шелест в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он рассказал, что был отловлен сотрудниками украинского военкомата на улице, когда возвращался с работы. Сотрудники обещали ему, что дополнительные проверки в отделении продлятся полтора часа, однако в итоге Шелеста отправили в учебный центр. После этого мобилизованный был должен поехать на боевое слаживание. Вместо положенных двух недель подготовки он пробыл там всего три дня. Как рассказали в Минобороны РФ, в связи с тем, что Шелест и его сослуживцы не имели должной военной подготовки, они во время отхода со своих позиций заблудились в Сумской области, где военнослужащие группировки войск "Север" взяли их в плен.
сумская область
