Пленный солдат ВСУ рассказал о низких стандартах в армии - РИА Новости, 15.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 15.08.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал о низких стандартах в армии
Пленный солдат ВСУ рассказал о низких стандартах в армии - РИА Новости, 15.08.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал о низких стандартах в армии
Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Шелест рассказал о низких стандартах в украинской армии, где в десантники записывают всех, вне зависимости от опыта и... РИА Новости, 15.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Шелест рассказал о низких стандартах в украинской армии, где в десантники записывают всех, вне зависимости от опыта и результатов, показанных во время зачётов. "Особо так никто и не учил. Отстрелялся - хорошо, зачёт. Попал, не попал, зачет. Всех в десант. Кого в 80-ю, кого в 82-ю, кого в 92-ю. Всех тупо в десантники. Какой я десантник?", - сказал Шелест в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он рассказал, что был отловлен сотрудниками украинского военкомата на улице, когда возвращался с работы. Сотрудники обещали ему, что дополнительные проверки в отделении продлятся полтора часа, однако в итоге Шелеста отправили в учебный центр. После этого мобилизованный был должен поехать на боевое слаживание. Вместо положенных двух недель подготовки он пробыл там всего три дня. Как рассказали в Минобороны РФ, в связи с тем, что Шелест и его сослуживцы не имели должной военной подготовки, они во время отхода со своих позиций заблудились в Сумской области, где военнослужащие группировки войск "Север" взяли их в плен.
сумская область
Пленный солдат ВСУ рассказал о низких стандартах в армии

Пленный украинский солдат Шелест заявил о низких стандартах в армии

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Шелест рассказал о низких стандартах в украинской армии, где в десантники записывают всех, вне зависимости от опыта и результатов, показанных во время зачётов.
"Особо так никто и не учил. Отстрелялся - хорошо, зачёт. Попал, не попал, зачет. Всех в десант. Кого в 80-ю, кого в 82-ю, кого в 92-ю. Всех тупо в десантники. Какой я десантник?", - сказал Шелест в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он рассказал, что был отловлен сотрудниками украинского военкомата на улице, когда возвращался с работы. Сотрудники обещали ему, что дополнительные проверки в отделении продлятся полтора часа, однако в итоге Шелеста отправили в учебный центр.
После этого мобилизованный был должен поехать на боевое слаживание. Вместо положенных двух недель подготовки он пробыл там всего три дня.
Как рассказали в Минобороны РФ, в связи с тем, что Шелест и его сослуживцы не имели должной военной подготовки, они во время отхода со своих позиций заблудились в Сумской области, где военнослужащие группировки войск "Север" взяли их в плен.
Специальная военная операция на Украине
 
 
