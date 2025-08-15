Рейтинг@Mail.ru
Шор рассказал о борьбе с решением Кишинева об участках для выборов в России
11:38 15.08.2025
Шор рассказал о борьбе с решением Кишинева об участках для выборов в России
Шор рассказал о борьбе с решением Кишинева об участках для выборов в России
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор пообещал бороться против решения Кишинева об открытии только двух участков в России для парламентских выборов в республике. "Мы боролись, боремся и бороться будем. Это наша цель и миссия. Сегодня, к большому сожалению, мы видим тотальный беспредел Запада, который пытается устроить очередной раз обман на территории Республики Молдова", - сказал Шор на пресс-подходе во время международного педагогического форума "Евразийская перемена", отвечая на вопрос РИА Новости о том, как оппозиционные силы попытаются побороть решение Кишинева. По его словам, западные силы сегодня, с помощью президента Майи Санду, буквально узурпировали политическое пространство в Молдавии, прослеживается их желание полностью овладеть страной, а затем "превратить во вторую Украину". В Москве в пятницу открылся Второй международный педагогический форум "Евразийская перемена". Мероприятие собрало больше 200 педагогов из России и Киргизии, которые должны обсудить развитие единого образовательного пространства России и Кыргызстана и обменяться опытом работы в условиях современных вызовов. Парламентские выборы в Молдавии должны пройти 28 сентября. В России проживает значительное количество молдавских граждан - по разным оценкам, от 300 до 500 тысяч человек. В июле молдавская диаспора в России передала через посольство Молдавии в Москве петицию, адресованную первым лицам, а также главам ЦИК и МИД республики, с требованием принять меры для открытия большего количества участков для голосования в России и разрешения голосовать по почте для молдавских граждан, находящихся в РФ. Однако власти Молдавии проигнорировали этот запрос — на сегодняшний день в РФ по-прежнему планируют открыть всего два участка. Оппозиция считает ограничение числа избирательных участков попыткой ущемить права пророссийски настроенных избирателей. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор пообещал бороться против решения Кишинева об открытии только двух участков в России для парламентских выборов в республике.
"Мы боролись, боремся и бороться будем. Это наша цель и миссия. Сегодня, к большому сожалению, мы видим тотальный беспредел Запада, который пытается устроить очередной раз обман на территории Республики Молдова", - сказал Шор на пресс-подходе во время международного педагогического форума "Евразийская перемена", отвечая на вопрос РИА Новости о том, как оппозиционные силы попытаются побороть решение Кишинева.
По его словам, западные силы сегодня, с помощью президента Майи Санду, буквально узурпировали политическое пространство в Молдавии, прослеживается их желание полностью овладеть страной, а затем "превратить во вторую Украину".
В Москве в пятницу открылся Второй международный педагогический форум "Евразийская перемена". Мероприятие собрало больше 200 педагогов из России и Киргизии, которые должны обсудить развитие единого образовательного пространства России и Кыргызстана и обменяться опытом работы в условиях современных вызовов.
Парламентские выборы в Молдавии должны пройти 28 сентября.
В России проживает значительное количество молдавских граждан - по разным оценкам, от 300 до 500 тысяч человек. В июле молдавская диаспора в России передала через посольство Молдавии в Москве петицию, адресованную первым лицам, а также главам ЦИК и МИД республики, с требованием принять меры для открытия большего количества участков для голосования в России и разрешения голосовать по почте для молдавских граждан, находящихся в РФ. Однако власти Молдавии проигнорировали этот запрос — на сегодняшний день в РФ по-прежнему планируют открыть всего два участка. Оппозиция считает ограничение числа избирательных участков попыткой ущемить права пророссийски настроенных избирателей.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
