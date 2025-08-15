https://ria.ru/20250815/serbiya-2035632079.html

Беспорядки в Сербии вызваны извне, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 15 авг – РИА Новости. Беспорядки на протестах в Сербии большей частью вызваны извне и были видны ранее в ходе "цветных революций" в других странах мира, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава МВД Ивица Дачич сообщил в пятницу, что в беспорядках прошедшей ночью в Нови-Саде, Белграде и других городах Сербии пострадали 75 полицейских из которых девятеро получили тяжелые травмы, задержаны 114 человек, среди задержанных по одному гражданину Хорватии, Словении и Италии. В ночь на пятницу полиция Сербии задействовала более двух тысяч сотрудников по всей стране, за последние три дня при беспорядках пострадал 121 полицейский. "Я был бы слишком наивен и был бы нечестен, если бы не сказал, что это большей частью вызвано извне. Не будем наивными. Все, что говорится о жесткости полиции и попытки целовать полицейских в Крагуеваце, все это уже было видно в разных цветных революциях, от "арабской весны" до того, что происходило в нашей стране 25-26 лет назад. Это не какие-то большие новшества", - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии в пятницу. Неизвестные в ночь на пятницу разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии фиксируют уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве. Совершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу, добавили в министерстве. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.

Разгромленный офис правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде Протестующие разгромили офис правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде в ночь на пятницу, а до этого там же они "хотели сжечь людей заживо", заявил Вучич. "Протестующие вчера ночью хотели сжечь людей заживо. Можете представить, что бы они сделали с людьми, которые были там, внутри. Было бы 300 сожженных заживо!" - сказал сербский лидер эфире местного ТВ. В соцсетях тем временем публикуют, как теперь выглядит пострадавший офис правящей партии.

