Более 40 полицейских пострадали на протестах в Сербии

Более 40 сотрудников полиции Сербии получили травмы, как минимум 37 человек задержаны на протестах в ночь на пятницу в нескольких городах страны, заявил... РИА Новости, 15.08.2025

БЕЛГРАД, 15 авг - РИА Новости. Более 40 сотрудников полиции Сербии получили травмы, как минимум 37 человек задержаны на протестах в ночь на пятницу в нескольких городах страны, заявил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич. Президент Сербии Александр Вучич сообщил вечером в четверг, что протестующие разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад в ночь на пятницу, инциденты были также в Белграде и других городах. "Как минимум 42 полицейских пострадали, больше всего в Белграде. Некоторые получили тяжёлые травмы, переломы рук и ног от сильных ударов... К настоящему моменту задержаны 37 человек", - сказал Дачич на брифинге в МВД в пятницу после полуночи. По его словам наиболее серьезная ситуация сложилась в Нови-Саде, где полиция употребила спецсредства против демонстрантов. Глава МВД Сербии сообщил в четверг, что в беспорядках у офисов правящей СПП в Нови-Саде и других городах прошедшей ночью пострадали 27 полицейских, были задержаны 47 человек. Вечером в четверг новые акции протеста прошли в Нови-Саде, Белграде, Чачаке и других городах. Сербские СМИ сообщили в четверг со ссылкой на правоохранительные органы, что задержания участников беспорядков проходят днем в нескольких городах, официальных сообщений МВД нет. Председатель СПП и экс-премьер Милош Вучевич сообщил в четверг, что в Нови-Саде пострадали 65 граждан и семь военнослужащих военной полиции "Кобры", президент Александр Вучич рассказал о 16 пострадавших полицейских. Выступая перед сторонниками в ночь на четверг, он пообещал большие изменения в правительстве и госструктурах. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу. Беспорядки произошли перед отделениями правящей СПП и на улицах в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. Глава МВД Ивица Дачич заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.

