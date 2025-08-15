Протестующие разрушили офис правящей партии Сербии

https://ria.ru/20250815/serbija-2035408890.html

2025-08-15

2025-08-15T00:09:00+03:00

2025-08-15T01:15:00+03:00

БЕЛГРАД, 15 авг — РИА Новости. Протестующие разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, заявил президент республики Александр Вучич в эфире Informer TV."Самое большое лицемерие в том, что на одном телеканале сказали, что все прошло мирно, а они полчаса громили офис СПП. И в нескольких местах в Белграде, где видели инакомыслящих, должны были напасть. Задержаны четыре человека, один сотрудник управления по борьбе с оргпреступностью получил серьезные травмы от протестующих", — сказал Вучич.В ночь на четверг прошли акции у отделений СПП в Нови-Саде, Белграде. Среди требований звучало проведение досрочных выборов.Вечером новые манифестации прошли в Нови-Саде, Белграде, Чачаке и других городах. Глава МВД Ивица Дачич сообщил о задержании 14 человек. При этом пострадали пятьполицейских.Протесты в Сербии

