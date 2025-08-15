https://ria.ru/20250815/sekrety-2035539169.html

Забеременела до свадьбы, могла остаться инвалидом: секреты Анны Снаткиной

Забеременела до свадьбы, могла остаться инвалидом: секреты Анны Снаткиной - РИА Новости, 15.08.2025

Забеременела до свадьбы, могла остаться инвалидом: секреты Анны Снаткиной

В арсенале Анны Снаткиной много проектов: "Участок", "Татьянин день", "Обреченная стать звездой". Актриса буквально нарасхват у режиссеров. Росту популярности... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T18:11:00+03:00

2025-08-15T18:11:00+03:00

2025-08-15T18:11:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013352621_0:87:2048:1239_1920x0_80_0_0_0b5c8e160189758553afc404f03af1c0.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. В арсенале Анны Снаткиной много проектов: "Участок", "Татьянин день", "Обреченная стать звездой". Актриса буквально нарасхват у режиссеров. Росту популярности способствовали и съемки в сериале "Два холма".Мало кто знает, что карьера актрисы могла закончиться, так и не начавшись. Юношеская травма дала о себе знать в студенческие годы. Врачи всерьез считали, что девушка может остаться инвалидом на всю жизнь.Непросто складывалась и личная жизнь. Только после встречи с резидентом Comedy Club Виктором Васильевым Снаткина познала семейное счастье. Приняли все, выбрала ВГИКБудущая актриса родилась 13 июля 1983 года в Москве. Её отец Алексей Владимирович Снаткин работал инженером-конструктором, занимаясь созданием космических аппаратов. Мать Елена Михайловна получила образование в авиационной сфере, окончив МАИ.Еще в трехлетнем возрасте Анну записали в секцию спортивной гимнастики. Позднее она переключилась на аэробику, но не бросила гимнастику и получила первый взрослый разряд.Родители были уверены, что она свяжет свою жизнь со спортом и станет тренером, но сама Анна мечтала стать актрисой.Получив диплом о среднем образовании, Анна одновременно подала документы в три ведущих творческих вуза: ГИТИС, МХАТ и ВГИК. И все комиссии её приняли! Свой выбор Анна остановила на ВГИКе.Оказалась практически прикованной к кроватиВо время учёбы в институте девушка решила попробовать себя в фехтовании. На одной из тренировок у неё случилось несчастье, Анна потеряла сознание от резкой сильной боли в спине.Проведенное медицинское обследование выявило межпозвоночную грыжу, медики настаивали на операции, но предупреждали о высоком риске осложнений, вплоть до потери способности ходить.В итоге восстановление прошло тяжело, но быстро вернуть форму Анне помогло спортивное прошлое."Нельзя было резко прекращать тренировки, что я сделала после поступления во ВГИК. В итоге один неловкий поворот — и я оказалась практически прикованной к кровати. Диагноз — межпозвонковая грыжа" — рассказывала актриса в 2017 году.Успешная карьераАнна Снаткина начала сниматься в кино еще в студенческие годы. Во ВГИКе студентам разрешали совмещать учёбу со съёмками, и преподаватели, в частности Виталий Соломин, один из наставников Анны, поощряли практику, считая реальную площадку лучшей школой для актёра.Учась на втором курсе, Снаткина получила своё первое приглашение на съёмки — на роль Ёлки Градовой в телесериале "Московская сага". В это же время она одновременно участвовала в съёмках другого серьезного проекта — "Участок". После этих ролей актрису стали часто приглашать режиссеры. А недавно актриса практически перезапустила свою карьеру, снявшись в сериале "Два холма".Романы мнимые и настоящиеВ СМИ долгое время ходили слухи о связях актрисы с актёром Андреем Чернышовым. Якобы роман между ними вспыхнул на съёмках сериала "Общая терапия". Позже Снаткина опровергла домыслы, заявив, что их связывали исключительно рабочие отношения.Также поговаривали и о возможных чувствах между Анной и Кириллом Сафоновым, с которым она сыграла влюблённых в мелодраме "Татьянин день". Но ни один из актёров слухи о романтических отношениях не подтвердил.Настоящая любовь пришла к Анне в 2012 году — во время съёмок проекта Yesterday Live она познакомилась с телеведущим и юмористом Виктором Васильевым.Тайная свадьбаСлучайная встреча вспыхнула сначала бурным романом, а затем и замужеством.12 октября 2012 года молодые люди скрепили отношения официально — свадьба прошла тайно в Летнем дворце Санкт-Петербурга, на ней присутствовали только самые близкие люди.Позднее Анна призналась, что поддалась панике перед свадьбой из-за неожиданной новости об интересном положении. Побороть страх ей помогла поддержка Васильева."Я сразу знал, что надо рожать. Никакого аборта! Даже мысли такой не возникало. Мне кажется, если бы я засомневался, замешкался, то Аня бы это почувствовала, и в итоге я бы не смог ее удержать", — откровенничал ее избранник Виктор в программе "Однажды" на НТВ.В апреле 2013 года Анна и Васильев стали родителями дочери Вероники.Сейчас Анна продолжает сниматься в кино, успешно совмещая семью и карьеру.В начале 2025 года указом президента России Владимира Путина Анна получила почётное звание заслуженной артистки Российской Федерации.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60