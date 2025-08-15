Забеременела до свадьбы, могла остаться инвалидом: секреты Анны Снаткиной
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Анна Снаткина на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре "Россия"
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. В арсенале Анны Снаткиной много проектов: "Участок", "Татьянин день", "Обреченная стать звездой". Актриса буквально нарасхват у режиссеров. Росту популярности способствовали и съемки в сериале "Два холма".
Мало кто знает, что карьера актрисы могла закончиться, так и не начавшись. Юношеская травма дала о себе знать в студенческие годы. Врачи всерьез считали, что девушка может остаться инвалидом на всю жизнь.
Непросто складывалась и личная жизнь. Только после встречи с резидентом Comedy Club Виктором Васильевым Снаткина познала семейное счастье.
Приняли все, выбрала ВГИК
Будущая актриса родилась 13 июля 1983 года в Москве. Её отец Алексей Владимирович Снаткин работал инженером-конструктором, занимаясь созданием космических аппаратов. Мать Елена Михайловна получила образование в авиационной сфере, окончив МАИ.
Еще в трехлетнем возрасте Анну записали в секцию спортивной гимнастики. Позднее она переключилась на аэробику, но не бросила гимнастику и получила первый взрослый разряд.
Родители были уверены, что она свяжет свою жизнь со спортом и станет тренером, но сама Анна мечтала стать актрисой.
Получив диплом о среднем образовании, Анна одновременно подала документы в три ведущих творческих вуза: ГИТИС, МХАТ и ВГИК. И все комиссии её приняли! Свой выбор Анна остановила на ВГИКе.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАктриса Анна Снаткина на премьере сериала "Балет" режиссера Евгения Сангаджиева в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Оказалась практически прикованной к кровати
Во время учёбы в институте девушка решила попробовать себя в фехтовании. На одной из тренировок у неё случилось несчастье, Анна потеряла сознание от резкой сильной боли в спине.
Проведенное медицинское обследование выявило межпозвоночную грыжу, медики настаивали на операции, но предупреждали о высоком риске осложнений, вплоть до потери способности ходить.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Анна Снаткина и телеведущий Виктор Васильев на премьере сериала "Сансара" режиссера Марии Агранович в кинотеатре "Художественный" в Москве
В итоге восстановление прошло тяжело, но быстро вернуть форму Анне помогло спортивное прошлое.
"Нельзя было резко прекращать тренировки, что я сделала после поступления во ВГИК. В итоге один неловкий поворот — и я оказалась практически прикованной к кровати. Диагноз — межпозвонковая грыжа" — рассказывала актриса в 2017 году.
Успешная карьера
Анна Снаткина начала сниматься в кино еще в студенческие годы. Во ВГИКе студентам разрешали совмещать учёбу со съёмками, и преподаватели, в частности Виталий Соломин, один из наставников Анны, поощряли практику, считая реальную площадку лучшей школой для актёра.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЧлен жюри конкурса "Русские премьеры" актриса Анна Снаткина на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля
Учась на втором курсе, Снаткина получила своё первое приглашение на съёмки — на роль Ёлки Градовой в телесериале "Московская сага". В это же время она одновременно участвовала в съёмках другого серьезного проекта — "Участок". После этих ролей актрису стали часто приглашать режиссеры. А недавно актриса практически перезапустила свою карьеру, снявшись в сериале "Два холма".
Романы мнимые и настоящие
В СМИ долгое время ходили слухи о связях актрисы с актёром Андреем Чернышовым. Якобы роман между ними вспыхнул на съёмках сериала "Общая терапия". Позже Снаткина опровергла домыслы, заявив, что их связывали исключительно рабочие отношения.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНаталья Попова и Анна Снаткина на вечеринке в честь открытия 31-го ММКФ в Нескучном саду
Также поговаривали и о возможных чувствах между Анной и Кириллом Сафоновым, с которым она сыграла влюблённых в мелодраме "Татьянин день". Но ни один из актёров слухи о романтических отношениях не подтвердил.
Настоящая любовь пришла к Анне в 2012 году — во время съёмок проекта Yesterday Live она познакомилась с телеведущим и юмористом Виктором Васильевым.
Тайная свадьба
Случайная встреча вспыхнула сначала бурным романом, а затем и замужеством.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЧлен жюри конкурса "Русские премьеры" актриса Анна Снаткина и телеведущий Виктор Васильев на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия" в Москве
12 октября 2012 года молодые люди скрепили отношения официально — свадьба прошла тайно в Летнем дворце Санкт-Петербурга, на ней присутствовали только самые близкие люди.
Позднее Анна призналась, что поддалась панике перед свадьбой из-за неожиданной новости об интересном положении. Побороть страх ей помогла поддержка Васильева.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАктриса Анна Снаткина демонстрирует одежду из новой коллекции модельера Валентина Юдашкина на показе в рамках празднования юбилея благотворительного фонда Татьяны Михалковой "Русский Силуэт"
"Я сразу знал, что надо рожать. Никакого аборта! Даже мысли такой не возникало. Мне кажется, если бы я засомневался, замешкался, то Аня бы это почувствовала, и в итоге я бы не смог ее удержать", — откровенничал ее избранник Виктор в программе "Однажды" на НТВ.
В апреле 2013 года Анна и Васильев стали родителями дочери Вероники.
Сейчас Анна продолжает сниматься в кино, успешно совмещая семью и карьеру.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Анна Снаткина во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве
В начале 2025 года указом президента России Владимира Путина Анна получила почётное звание заслуженной артистки Российской Федерации.