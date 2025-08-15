https://ria.ru/20250815/saransk-2035631864.html

Активные семьи ПФО представили социнициативы в Саранске

Активные семьи ПФО представили социнициативы в Саранске - РИА Новости, 15.08.2025

Активные семьи ПФО представили социнициативы в Саранске

Активные семьи ПФО представили социальные инициативы главе Мордовии, председателю комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артему Здунову, сообщает... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T21:11:00+03:00

2025-08-15T21:11:00+03:00

2025-08-15T21:11:00+03:00

республика мордовия

саранск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023672858_0:203:3027:1906_1920x0_80_0_0_e7042db6f108482261fe19ac8b7331d2.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Активные семьи ПФО представили социальные инициативы главе Мордовии, председателю комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артему Здунову, сообщает пресс-служба главы республики. Один из полуфиналов президентского проекта "Большая перемена" проходит в Саранске с 15 по 19 августа. "Семьи, приехавшие на конкурс из регионов Поволжья, рассказали о том, какие проекты они ведут. Многие из них можно масштабировать на всю страну. В частности, было предложено рассмотреть возможность предоставления дополнительных мер поддержки для семей, где родились двойняшки или тройняшки. Также участники поделились опытом работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, и рассказали о проекте "Семейный театр". Поступившие от семей предложения будут рассмотрены экспертами комиссии Госсовета по направлению "Семья", - говорится в сообщении. Здунов подчеркнул: в Мордовии семьи окружены заботой и вниманием, в регионе с радостью примут тех, кто захочет переехать сюда на постоянное место жительства. В республике действует широкий спектр мер поддержки, направленных на повышение рождаемости, помощь молодым родителям и многодетным семьям. "В Мордовии запускается программа предоставления жилья в найм семьям работников бюджетной сферы, в которых родится ребенок. Только в Мордовии за рождение каждого ребенка списывается часть ипотечного кредита, а при рождении четвертого ребенка долг погашается полностью. В партнерстве с бизнесом республика работает над созданием условий для повышения рождаемости в корпоративном секторе: это возможность получить собственное жилье, медицинское семейное сопровождение, расширенный соцпакет, открытие групп присмотра за детьми в вузах, комнат матери и ребёнка на предприятиях", - отмечается в сообщении. По национальному проекту "Семья" в республике с этого года заработали новые меры поддержки для молодых родителей – выплата 100 тысяч рублей молодым мамам, родившим первого ребенка в возрасте до 25 лет, а также выплата 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребёнка в молодой семье (до 35 лет). Для студенческих и молодых семей, семей участников СВО в этом году в Мордовии открылись 10 пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных детей. Еще одна инициатива – "Мамин день" для сотрудников органов власти республики: теперь мама или одинокий папа с детьми до 14 лет могут 1 раз в месяц получить оплачиваемый выходной для семейных целей.

https://ria.ru/20250812/mordoviya-2034900651.html

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саранск