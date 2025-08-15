Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 15.08.2025
В Госдуме прокомментировали срыв украинской программы по "Сапсанам"
В Госдуме прокомментировали срыв украинской программы по "Сапсанам"
специальная военная операция на украине
украина
великобритания
германия
леонид ивлев
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Срыв ракетной программы Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" является прозрачным намеком Великобритании, ФРГ и Франции, в кооперации с которыми разрабатывается и производятся дальнобойные вооружения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее Федеральная служба безопасности сообщала, что совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы. "Огневое поражение предприятий ВПК Украины, производивших ОТРК "Сапсан" - это весьма прозрачный намек Лондону, Берлину и Парижу, в кооперации с которыми киевский режим разрабатывает и производит дальнобойные вооружения для ударов по территории России", - сказал Ивлев. По его словам, благодаря этой операции не состоялась нацистская провокация, которая могла унести жизни мирных россиян.
украина
великобритания
германия
украина, великобритания, германия, леонид ивлев, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, Германия, Леонид Ивлев, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Депутат Ивлев: срыв программы по "Сапсанам" стал намёком Британии, ФРГ и Франции

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Срыв ракетной программы Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" является прозрачным намеком Великобритании, ФРГ и Франции, в кооперации с которыми разрабатывается и производятся дальнобойные вооружения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее Федеральная служба безопасности сообщала, что совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы.
Расчет ОТРК Искандер-М точным попаданием уничтожил ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Логистика, военные заводы и штабы: что уничтожили ВКС на этой неделе
14 августа, 12:57
"Огневое поражение предприятий ВПК Украины, производивших ОТРК "Сапсан" - это весьма прозрачный намек Лондону, Берлину и Парижу, в кооперации с которыми киевский режим разрабатывает и производит дальнобойные вооружения для ударов по территории России", - сказал Ивлев.
По его словам, благодаря этой операции не состоялась нацистская провокация, которая могла унести жизни мирных россиян.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
"Россия должна проиграть": четвертый рейх пропустил удар
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВеликобританияГерманияЛеонид ИвлевГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
