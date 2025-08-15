https://ria.ru/20250815/sapsan-2035445071.html

В Госдуме прокомментировали срыв украинской программы по "Сапсанам"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Срыв ракетной программы Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" является прозрачным намеком Великобритании, ФРГ и Франции, в кооперации с которыми разрабатывается и производятся дальнобойные вооружения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее Федеральная служба безопасности сообщала, что совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы. "Огневое поражение предприятий ВПК Украины, производивших ОТРК "Сапсан" - это весьма прозрачный намек Лондону, Берлину и Парижу, в кооперации с которыми киевский режим разрабатывает и производит дальнобойные вооружения для ударов по территории России", - сказал Ивлев. По его словам, благодаря этой операции не состоялась нацистская провокация, которая могла унести жизни мирных россиян.

