СМИ: США может ввести санкции против "Роснефти" и "Лукойла"
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
© AP Photo / J. Scott Applewhite
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. США рассматривают возможность введения санкций против "Роснефти" и "Лукойла", чтобы склонить РФ к прекращению огня на Украине, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"США рассматривают возможность пригрозить санкциями в отношении российских нефтяных компаний ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл" в рамках набора вариантов, чтобы подтолкнуть президента (РФ - ред.) Владимира Путина к согласию на прекращение огня с Украиной", - пишет агентство.
При этом, по словам источников агентства, из-за опасения роста цен президент США Дональд Трамп надеется, что возможное введение мер против данных компаний будет кратковременным.
Ранее Путин прибыл на Аляску, где стартовали его переговоры с Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.
Место встречи лидеров - военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начались в узком составе. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций. Планируется, что переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги саммита.
Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.