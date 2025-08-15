https://ria.ru/20250815/samoznyatye-2035537760.html

Порядка 93,5 тысячи самозанятых зарегистрировано в Верхневолжье

Порядка 93,5 тысячи самозанятых зарегистрировано в Верхневолжье - РИА Новости, 15.08.2025

Порядка 93,5 тысячи самозанятых зарегистрировано в Верхневолжье

15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Порядка 93,5 тысячи человек зарегистрировано на данный момент в качестве самозанятых в Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Режим "Налог на профессиональный доход" (НПД) для самозанятых граждан действует в регионе с 2020 года. Самозанятые могут вести легальную трудовую деятельность без статуса ИП, подтверждая доход справкой из приложения. Для них действует специальная льготная налоговая ставка: 4% при расчетах с физлицами и 6% – с ИП и организациями. В 2024 году более 100 самозанятых Верхневолжья приняли участие в процедурах государственных закупок – общая сумма заключенных договоров составила почти 138 миллионов рублей. Многим из плательщиков НПД предоставляются меры поддержки, доступные в центре "Мой бизнес", который работает в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", входящего в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". Например, самозанятый фотограф Анастасия Михайлова в августе 2024 года оформила льготный заем в размере 350 тысяч рублей в Фонде содействия предпринимательству Тверской области и направила средства на приобретение оборудования для фотосъемки.

2025

Новости

