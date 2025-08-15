Рейтинг@Mail.ru
Ил-76 прибыл на авиабазу Элмендорф-Ричардсон на Аляске
14:00 15.08.2025 (обновлено: 14:17 15.08.2025)
Ил-76 прибыл на авиабазу Элмендорф-Ричардсон на Аляске
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российский самолет Ил-76 прибыл на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в американском штате Аляска, где в пятницу пройдет встреча президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24.Согласно данным портала, самолет приземлился около 13.50 мск.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
аляска, в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, flightradar24, ил-76
Аляска, В мире, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Flightradar24, Ил-76, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Военнослужащие у вывески военной базы США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российский самолет Ил-76 прибыл на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в американском штате Аляска, где в пятницу пройдет встреча президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24.
Согласно данным портала, самолет приземлился около 13.50 мск.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
