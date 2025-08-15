Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за саммита на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/sammit-2035501352.html
СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за саммита на Аляске
СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за саммита на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за саммита на Аляске
Европейские лидеры в преддверии российско-американского саммита начали признавать реалии, складывающиеся не в пользу Украины, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T13:17:00+03:00
2025-08-15T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
владимир зеленский
европа
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/58/1524685884_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_a7d161515472c7e1ecc4fb161e1cba61.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Европейские лидеры в преддверии российско-американского саммита начали признавать реалии, складывающиеся не в пользу Украины, пишет Responsible Statecraft."Учитывая продолжающееся ухудшение положения Украины на поле боя и возобновление Трампом своих попыток добиться прекращения огня, европейские лидеры начали идти на уступки реальности", — говорится в публикации.В связи с этим издание обращает внимание на недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Киев готов к переговорам по территориальным вопросам. Это, по мнению автора статьи, является одним из свидетельств отхода европейцев от бескомпромиссной позиции по конфликту Украине.Кроме того, отмечается, что состоявшаяся в среду онлайн-встреча европейских лидеров и Владимира Зеленского с Трампом была последним шансом для Европы и Украины повлиять на позицию американского лидера в преддверии саммита на Аляске.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035472988.html
https://ria.ru/20250815/lavrov-2035448392.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/58/1524685884_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_3b89405689372c43df9601763ac68893.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, владимир зеленский, европа, фридрих мерц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Зеленский, Европа, Фридрих Мерц
СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за саммита на Аляске

RS: Европа начала признавать реалии об Украине в преддверии саммита России и США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Европейские лидеры в преддверии российско-американского саммита начали признавать реалии, складывающиеся не в пользу Украины, пишет Responsible Statecraft.
"Учитывая продолжающееся ухудшение положения Украины на поле боя и возобновление Трампом своих попыток добиться прекращения огня, европейские лидеры начали идти на уступки реальности", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Индии выступили с громким заявлением в преддверии встречи Путина и Трампа
Вчера, 11:10
В связи с этим издание обращает внимание на недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Киев готов к переговорам по территориальным вопросам. Это, по мнению автора статьи, является одним из свидетельств отхода европейцев от бескомпромиссной позиции по конфликту Украине.
Кроме того, отмечается, что состоявшаяся в среду онлайн-встреча европейских лидеров и Владимира Зеленского с Трампом была последним шансом для Европы и Украины повлиять на позицию американского лидера в преддверии саммита на Аляске.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Прибытие Лаврова на Аляску - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Лавров прибыл на Аляску в свитере с необычной надписью
Вчера, 09:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на АляскеВладимир ЗеленскийЕвропаФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала