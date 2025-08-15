https://ria.ru/20250815/sammit-2035501352.html

СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за саммита на Аляске

СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за саммита на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025

СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за саммита на Аляске

Европейские лидеры в преддверии российско-американского саммита начали признавать реалии, складывающиеся не в пользу Украины, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T13:17:00+03:00

2025-08-15T13:17:00+03:00

2025-08-15T13:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

владимир зеленский

европа

фридрих мерц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/58/1524685884_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_a7d161515472c7e1ecc4fb161e1cba61.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Европейские лидеры в преддверии российско-американского саммита начали признавать реалии, складывающиеся не в пользу Украины, пишет Responsible Statecraft."Учитывая продолжающееся ухудшение положения Украины на поле боя и возобновление Трампом своих попыток добиться прекращения огня, европейские лидеры начали идти на уступки реальности", — говорится в публикации.В связи с этим издание обращает внимание на недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Киев готов к переговорам по территориальным вопросам. Это, по мнению автора статьи, является одним из свидетельств отхода европейцев от бескомпромиссной позиции по конфликту Украине.Кроме того, отмечается, что состоявшаяся в среду онлайн-встреча европейских лидеров и Владимира Зеленского с Трампом была последним шансом для Европы и Украины повлиять на позицию американского лидера в преддверии саммита на Аляске.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.

https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035472988.html

https://ria.ru/20250815/lavrov-2035448392.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, владимир зеленский, европа, фридрих мерц