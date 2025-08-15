https://ria.ru/20250815/sammit-2035501352.html
СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за саммита на Аляске
СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за саммита на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за саммита на Аляске
Европейские лидеры в преддверии российско-американского саммита начали признавать реалии, складывающиеся не в пользу Украины, пишет Responsible Statecraft.
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Европейские лидеры в преддверии российско-американского саммита начали признавать реалии, складывающиеся не в пользу Украины, пишет Responsible Statecraft."Учитывая продолжающееся ухудшение положения Украины на поле боя и возобновление Трампом своих попыток добиться прекращения огня, европейские лидеры начали идти на уступки реальности", — говорится в публикации.В связи с этим издание обращает внимание на недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Киев готов к переговорам по территориальным вопросам. Это, по мнению автора статьи, является одним из свидетельств отхода европейцев от бескомпромиссной позиции по конфликту Украине.Кроме того, отмечается, что состоявшаяся в среду онлайн-встреча европейских лидеров и Владимира Зеленского с Трампом была последним шансом для Европы и Украины повлиять на позицию американского лидера в преддверии саммита на Аляске.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за саммита на Аляске
