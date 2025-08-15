https://ria.ru/20250815/rynki-2035568852.html

"Сделано в России" помогает производителям завоевывать международные рынки

15.08.2025

"Сделано в России" помогает производителям завоевывать международные рынки

Отечественный несырьевой экспорт продолжает демонстрировать рост и диверсификацию, а программа "Сделано в России" Российского экспортного центра (Группа ВЭБ)

экономика

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Отечественный несырьевой экспорт продолжает демонстрировать рост и диверсификацию, а программа "Сделано в России" Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) становится ключевым инструментом для отечественных компаний в освоении международных рынков, например для медиахолдинга МАЕР из Москвы, красноярского ООО "Альянссервис" и волгоградской компания "Сад радости", сообщает центр."Каждое из этих предприятий, благодаря собственным разработкам, высокому качеству продукции и активной поддержке РЭЦ, уверенно преодолевает вызовы и наращивает свое присутствие за рубежом. От запатентованных решений в цифровой рекламе и высокопроходимых снегоболотоходов до нестандартных декоративных элементов и мебели, эти компании не только продвигают свои товары и услуги, но и формируют новый, позитивный имидж российской промышленности и технологий на глобальной арене", - говорится в сообщении.Медиахолдинг МАЕР успешно прошел добровольную сертификацию по программе "Сделано в России" и получил сертификат от РЭЦ в категории "Уникальность", подтверждающий высокое качество и оригинальность предоставляемых услуг.В основу сертификации "Сделано в России" легли запатентованные технологические решения в области цифровой наружной рекламы. Среди них - система анализа офлайн-аудитории по данным Wi-Fi на основе MAC-адресов, инструменты хранения и обработки обезличенной информации, технология повторного показа информационного сообщения по модели O2O, система централизованного управления визуальным и текстовым контентом на цифровых экранах, модули, обеспечивающие адаптацию рекламных показов в зависимости от времени, места, внешних факторов и аудитории, а также программные средства для планирования, тестирования и координации рекламных кампаний в режиме реального времени.МАЕР работает на рекламном рынке с 2003 года и обладает обширным опытом. Медиахолдинг специализируется на различных форматах наружной рекламы, включая медиафасады, цифровые суперсайты (DSS) и крышные конструкции. Также к сети МАЕР подключено более пяти тысяч экранов в кафе, ресторанах и логистических пунктах. Ранее компания приобрела сеть федеральных и региональных СМИ, в которую входит 26 изданий и десятки каналов и пабликов в социальных медиа.ООО "Альянссервис" из Красноярского края, разработчик и производитель снегоболотоходов и специализированной техники, стало обладателем сертификата "Сделано в России" в категории "Надежность" от РЭЦ.Ассортимент экспортной продукции компании включает базовую серию "Варяг" и расширенную серию "Варяг 3". Эти снегоболотоходы отличаются высокой проходимостью, надежностью и адаптивностью к сложным условиям. Например, модель "Варяг" с колесной формулой 4×4 вмещает до восьми человек и имеет грузоподъемность 3000 кг, в то время как "Варяг 3" с формулой 6×6 подходит для перевозки до 14 человек. Компания предлагает гибкие решения, включая изготовление по специальным техническим заданиям и экспорт шасси для установки оборудования. Благодаря сертификату компания ожидает получить маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра, включая участие в выставках и продвижение под брендом "Сделано в России".Волгоградская компания "Сад радости" продолжает покорять зарубежные рынки также благодаря получению сертификатов "Сделано в России" по направлению "Уникальность". Специализируясь на декоративных элементах для парков и садов, компания производит световые фигуры из металла и уличную мебель из композита, которые уже завоевали популярность как в России, так и за рубежом.Световые фигуры украшают ключевые объекты, такие как главная кремлевская елка, парки в Техасе и Франкфурте, а мебель из композита уже экспортируется в ОАЭ, где востребована за свою прочность и легкость.С 2016 года "Сад радости" начала экспорт, сначала на страны ближнего зарубежья, а с 2020 года расширилась до США, Германии, Италии, Турции, Израиля и ОАЭ.Благодаря сотрудничеству с РЭЦ компания достигла ключевых показателей: от нуля экспорта до контрактов на 970 тысяч долларов в этом году, с планами расширения на страны Востока.Напомним, знак "Сделано в России" является официальным знаком качества, подтверждающим высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Все, что необходимо сделать, - это подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сгенерированную анкету. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России", а координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг России. Самые актуальные новости об экспорте читайте в Telegram-канале РЭЦ.

