Отношения России и Ирана основаны на принципах дружбы, заявил Мишустин

Отношения РФ и Ирана основаны на принципах дружбы и взаимного учета интересов друг друга, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.08.2025

в мире

россия

иран

киргизия

михаил мишустин

масуд пезешкиан

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Отношения РФ и Ирана основаны на принципах дружбы и взаимного учета интересов друг друга, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Киргизии. "Отношения России и Ирана основаны на принципах дружбы, добрососедства и взаимного учета интересов друг друга", - сказал Мишустин на встрече. Также премьер-министр передал наилучшие президенту исламской республики Масуду Пезешкиану. "Хочу вас попросить передать самые добрые пожелания президенту Ирана Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и, конечно, от меня лично", - сказал Мишустин.

