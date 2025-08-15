Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и Ирана основаны на принципах дружбы, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.08.2025
08:02 15.08.2025
Отношения России и Ирана основаны на принципах дружбы, заявил Мишустин
Отношения РФ и Ирана основаны на принципах дружбы и взаимного учета интересов друг друга, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Отношения РФ и Ирана основаны на принципах дружбы и взаимного учета интересов друг друга, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Киргизии. "Отношения России и Ирана основаны на принципах дружбы, добрососедства и взаимного учета интересов друг друга", - сказал Мишустин на встрече. Также премьер-министр передал наилучшие президенту исламской республики Масуду Пезешкиану. "Хочу вас попросить передать самые добрые пожелания президенту Ирана Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и, конечно, от меня лично", - сказал Мишустин.
в мире, россия, иран, киргизия, михаил мишустин, масуд пезешкиан
В мире, Россия, Иран, Киргизия, Михаил Мишустин, Масуд Пезешкиан
Отношения России и Ирана основаны на принципах дружбы, заявил Мишустин

Мишустин: отношения РФ и Ирана основаны на принципе учета интересов друг друга

© РИА Новости / Павел БедняковПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Отношения РФ и Ирана основаны на принципах дружбы и взаимного учета интересов друг друга, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Киргизии.
"Отношения России и Ирана основаны на принципах дружбы, добрососедства и взаимного учета интересов друг друга", - сказал Мишустин на встрече.
Также премьер-министр передал наилучшие президенту исламской республики Масуду Пезешкиану.
"Хочу вас попросить передать самые добрые пожелания президенту Ирана Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и, конечно, от меня лично", - сказал Мишустин.
