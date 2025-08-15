https://ria.ru/20250815/rossiya-2035437736.html
Отношения России и Ирана основаны на принципах дружбы, заявил Мишустин
Отношения России и Ирана основаны на принципах дружбы, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.08.2025
Отношения России и Ирана основаны на принципах дружбы, заявил Мишустин
Отношения РФ и Ирана основаны на принципах дружбы и взаимного учета интересов друг друга, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T08:02:00+03:00
2025-08-15T08:02:00+03:00
2025-08-15T08:02:00+03:00
в мире
россия
иран
киргизия
михаил мишустин
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800131160_0:121:2397:1469_1920x0_80_0_0_a7ed22422111a21904641c2aeedaaada.jpg
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Отношения РФ и Ирана основаны на принципах дружбы и взаимного учета интересов друг друга, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Киргизии. "Отношения России и Ирана основаны на принципах дружбы, добрососедства и взаимного учета интересов друг друга", - сказал Мишустин на встрече. Также премьер-министр передал наилучшие президенту исламской республики Масуду Пезешкиану. "Хочу вас попросить передать самые добрые пожелания президенту Ирана Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и, конечно, от меня лично", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250723/iran-2030915274.html
россия
иран
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800131160_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_625669f8fad00bfcf8f7e53ca512e0d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, киргизия, михаил мишустин, масуд пезешкиан
В мире, Россия, Иран, Киргизия, Михаил Мишустин, Масуд Пезешкиан
Отношения России и Ирана основаны на принципах дружбы, заявил Мишустин
Мишустин: отношения РФ и Ирана основаны на принципе учета интересов друг друга