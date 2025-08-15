https://ria.ru/20250815/rossiya-2035424015.html

"Это неожиданно": в США раскрыли мнение о России перед саммитом на Аляске

"Это неожиданно": в США раскрыли мнение о России перед саммитом на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025

"Это неожиданно": в США раскрыли мнение о России перед саммитом на Аляске

Успехи на фронте усилят переговорную позицию России на предстоящем саммите на Аляске, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире... РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Успехи на фронте усилят переговорную позицию России на предстоящем саммите на Аляске, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.“Русские очень хорошо проявляют себя на поле боя — это неожиданно. Я думаю, что в пятницу позиция Путина будет еще более сильной, чем мы ожидали неделю назад”, — сказал он.В то же время, отметил Миршаймер, ВСУ испытывают серьезные трудности на передовой, что может сделать положение Киева за столом переговоров невыгодным.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

