Роспотребнадзор рассказал о полезных свойствах моркови

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Потребление моркови способствует нормальному функционированию сетчатки глаза, помогает снижать стресс и уровень холестерина, улучшает состояние кожи, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что морковь содержит множество ценных веществ, например каротин, он превращается в организме в витамин A. Также этот овощ содержит витамины - B, E, PP, K и аскорбиновую кислоту. Еще в моркови есть минералы - калий, фосфор, железо, медь, йод, цинк, хром, никель и фтор. "Среди полезных свойств моркови есть поддержка зрения. Бета-каротин, содержащийся в корнеплоде, превращается в организме в витамин A, который необходим для нормального функционирования сетчатки глаза", - рассказали в Роспотребнадзоре. В пресс-службе уточнили, что морковь также укрепляет иммунитет. Она обладает антисептическими и антибактериальными свойствами. Витамин C в ее составе стимулирует активность белых кровяных клеток и поддерживает иммунитет. Антиоксиданты и клетчатка, содержащиеся в овоще, помогают снижать уровень холестерина и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. "Регулярное употребление моркови может улучшить состояние кожи, придавая ей здоровый вид благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Также морковь содержит витамины группы B, которые помогают справляться со стрессом и улучшают общее самочувствие", - пояснили в ведомстве. Там уточнили, что клетчатка, содержащаяся в корнеплоде, способствует нормализации работы кишечника. В Роспотребнадзоре рекомендовали выбирать яркие овощи, без повреждений и пятен. Они должны быть среднего размера с приятным сладковатым запахом. "Чтобы сохранить свежесть и полезные свойства моркови, следуйте простым рекомендациям: храните морковь в прохладном, темном месте, оптимально при температуре 0-4 градусов. Лучше всего хранить овощи в бумажных пакетах или ящиках, чтобы избежать накопления влаги. Не мойте перед хранением, это может привести к ускоренному гниению, поэтому лучше мыть морковь перед употреблением", - пояснили в пресс-службе.

