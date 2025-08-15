Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о полезных свойствах моркови - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/rospotrebnadzor-2035422692.html
Роспотребнадзор рассказал о полезных свойствах моркови
Роспотребнадзор рассказал о полезных свойствах моркови - РИА Новости, 15.08.2025
Роспотребнадзор рассказал о полезных свойствах моркови
Потребление моркови способствует нормальному функционированию сетчатки глаза, помогает снижать стресс и уровень холестерина, улучшает состояние кожи, рассказали РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T03:28:00+03:00
2025-08-15T03:28:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730148527_95:0:1825:973_1920x0_80_0_0_a8497640963f9e35fcb5252bb321f63e.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Потребление моркови способствует нормальному функционированию сетчатки глаза, помогает снижать стресс и уровень холестерина, улучшает состояние кожи, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что морковь содержит множество ценных веществ, например каротин, он превращается в организме в витамин A. Также этот овощ содержит витамины - B, E, PP, K и аскорбиновую кислоту. Еще в моркови есть минералы - калий, фосфор, железо, медь, йод, цинк, хром, никель и фтор. "Среди полезных свойств моркови есть поддержка зрения. Бета-каротин, содержащийся в корнеплоде, превращается в организме в витамин A, который необходим для нормального функционирования сетчатки глаза", - рассказали в Роспотребнадзоре. В пресс-службе уточнили, что морковь также укрепляет иммунитет. Она обладает антисептическими и антибактериальными свойствами. Витамин C в ее составе стимулирует активность белых кровяных клеток и поддерживает иммунитет. Антиоксиданты и клетчатка, содержащиеся в овоще, помогают снижать уровень холестерина и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. "Регулярное употребление моркови может улучшить состояние кожи, придавая ей здоровый вид благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Также морковь содержит витамины группы B, которые помогают справляться со стрессом и улучшают общее самочувствие", - пояснили в ведомстве. Там уточнили, что клетчатка, содержащаяся в корнеплоде, способствует нормализации работы кишечника. В Роспотребнадзоре рекомендовали выбирать яркие овощи, без повреждений и пятен. Они должны быть среднего размера с приятным сладковатым запахом. "Чтобы сохранить свежесть и полезные свойства моркови, следуйте простым рекомендациям: храните морковь в прохладном, темном месте, оптимально при температуре 0-4 градусов. Лучше всего хранить овощи в бумажных пакетах или ящиках, чтобы избежать накопления влаги. Не мойте перед хранением, это может привести к ускоренному гниению, поэтому лучше мыть морковь перед употреблением", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250421/vrach-2012433711.html
https://ria.ru/20250813/rospotrebnadzor-2034914978.html
https://ria.ru/20250812/anaplazmoz-2034868260.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730148527_311:0:1608:973_1920x0_80_0_0_d9d7917871bc0820ec1cb474c124c296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о полезных свойствах моркови

Морковь помогает нормальному функционированию сетчатки глаза

© Pixabay / congerdesignМорковь
Морковь - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Pixabay / congerdesign
Морковь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Потребление моркови способствует нормальному функционированию сетчатки глаза, помогает снижать стресс и уровень холестерина, улучшает состояние кожи, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что морковь содержит множество ценных веществ, например каротин, он превращается в организме в витамин A. Также этот овощ содержит витамины - B, E, PP, K и аскорбиновую кислоту. Еще в моркови есть минералы - калий, фосфор, железо, медь, йод, цинк, хром, никель и фтор.
Морковь на прилавке - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть морковь
21 апреля, 03:08
"Среди полезных свойств моркови есть поддержка зрения. Бета-каротин, содержащийся в корнеплоде, превращается в организме в витамин A, который необходим для нормального функционирования сетчатки глаза", - рассказали в Роспотребнадзоре.
В пресс-службе уточнили, что морковь также укрепляет иммунитет. Она обладает антисептическими и антибактериальными свойствами. Витамин C в ее составе стимулирует активность белых кровяных клеток и поддерживает иммунитет.
Антиоксиданты и клетчатка, содержащиеся в овоще, помогают снижать уровень холестерина и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.
"Регулярное употребление моркови может улучшить состояние кожи, придавая ей здоровый вид благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Также морковь содержит витамины группы B, которые помогают справляться со стрессом и улучшают общее самочувствие", - пояснили в ведомстве.
Медик делает прививку ребенку - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гепатита В
13 августа, 03:04
Там уточнили, что клетчатка, содержащаяся в корнеплоде, способствует нормализации работы кишечника.
В Роспотребнадзоре рекомендовали выбирать яркие овощи, без повреждений и пятен. Они должны быть среднего размера с приятным сладковатым запахом.
"Чтобы сохранить свежесть и полезные свойства моркови, следуйте простым рекомендациям: храните морковь в прохладном, темном месте, оптимально при температуре 0-4 градусов. Лучше всего хранить овощи в бумажных пакетах или ящиках, чтобы избежать накопления влаги. Не мойте перед хранением, это может привести к ускоренному гниению, поэтому лучше мыть морковь перед употреблением", - пояснили в пресс-службе.
Укус клеща - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Роспотребнадзор опроверг информацию о случаях анаплазмоза в Подмосковье
12 августа, 18:15
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала