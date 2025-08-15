https://ria.ru/20250815/rentgen-2035485959.html

Более 50 новых рентген-аппаратов запустили в Московской области

Более 50 новых рентген-аппаратов запустили в Московской области - РИА Новости, 15.08.2025

Более 50 новых рентген-аппаратов запустили в Московской области

В Московской области с начала года заработали 52 новых рентген-аппарата, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T12:08:00+03:00

2025-08-15T12:08:00+03:00

2025-08-15T12:08:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771539125_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63200bf7e244439fa09baeab66ee74d3.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Московской области с начала года заработали 52 новых рентген-аппарата, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Так, в пятницу в поликлинике городской больницы в Черноголовке начал работу новый цифровой рентген-аппарат. Отмечается, что техника закуплена благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. "Современное медицинское оборудование позволяет специалисту проводить более качественные исследования, а также делает медицинскую помощь более доступной для населения региона. С начала года в Подмосковье заработали уже 52 новых рентген-аппарата, в том числе один сегодня в Ногинской больнице. Всего на его закупку было выделено более 20 миллионов рублей", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Рентген-аппарат рассчитан на два рабочих места и сможет принимать около 40 человек в смену. Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС. Она доступна как взрослым, так и детям.

https://ria.ru/20250814/bolnitsy-2035295237.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев