Более 50 новых рентген-аппаратов запустили в Московской области

2025-08-15T12:08:00+03:00
2025-08-15T12:08:00+03:00
2025-08-15T12:08:00+03:00
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Московской области с начала года заработали 52 новых рентген-аппарата, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Так, в пятницу в поликлинике городской больницы в Черноголовке начал работу новый цифровой рентген-аппарат. Отмечается, что техника закуплена благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. "Современное медицинское оборудование позволяет специалисту проводить более качественные исследования, а также делает медицинскую помощь более доступной для населения региона. С начала года в Подмосковье заработали уже 52 новых рентген-аппарата, в том числе один сегодня в Ногинской больнице. Всего на его закупку было выделено более 20 миллионов рублей", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Рентген-аппарат рассчитан на два рабочих места и сможет принимать около 40 человек в смену. Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС. Она доступна как взрослым, так и детям.
