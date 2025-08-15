Рейтинг@Mail.ru
Крокодил утащил мужчину в реку на глазах у семьи - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 15.08.2025 (обновлено: 15:42 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/reka-2035546462.html
Крокодил утащил мужчину в реку на глазах у семьи
Крокодил утащил мужчину в реку на глазах у семьи - РИА Новости, 15.08.2025
Крокодил утащил мужчину в реку на глазах у семьи
Житель Индонезии стал жертвой крокодила во время купания в реке, пишет Daily Mail. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T15:40:00+03:00
2025-08-15T15:42:00+03:00
индонезия
в мире
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135056/04/1350560498_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_28e8f2ded0c74efaf84bc1369de0a68a.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Житель Индонезии стал жертвой крокодила во время купания в реке, пишет Daily Mail.По данным издания, инцидент произошел, когда 53-летний мужчина отдыхал с родственниками на берегу реки Булет в Южном Сулавеси. Рептилия незаметно подплыла и набросилась на него, вонзив зубы в его ногу. Пострадавший закричал и попытался вырваться, но крокодил начал тащить его вглубь реки.Местные жители, услышавшие крики, бросились на помощь, но мужчина исчез под водой, прежде чем они смогли до него добраться. Спасатели, прибывшие на место происшествия, выследили крокодила, плывущего по мутной воде с телом жертвы.В материале сообщается, что сельчане соорудили ловушку, чтобы приманить хищника и извлечь из воды тело погибшего, отогнав животное камнями. В конечном итоге им это удалось, и останки погибшего передали родственникам для захоронения.По словам местных, произошедшее стало для них шоком, так как река, которую часто использовали для купания и стирки одежды, ранее не считалась местом обитания крокодилов.Издание отмечает, что в Индонезии обитает 14 видов крокодилов, в том числе крупные и агрессивные гребнистые крокодилы, которые прекрасно себя чувствуют в тропических условиях страны. По словам экспертов, чрезмерный вылов рыбы и разрушение прибрежных местообитаний для нужд сельского хозяйства вынудили животных продвигаться всё дальше от побережья в поисках пищи.
https://ria.ru/20240712/meksika-1959195099.html
https://rsport.ria.ru/20230802/futbol-1887838020.html
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135056/04/1350560498_32:0:1677:1234_1920x0_80_0_0_b9a87578fa0111cd57caac486851f5ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индонезия, в мире, происшествия
Индонезия, В мире, Происшествия
Крокодил утащил мужчину в реку на глазах у семьи

Daily Mail: в Индонезии крокодил утащил и убил мужчину на глазах у семьи

© Fotolia / AmnachphotoКрокодил
Крокодил - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Fotolia / Amnachphoto
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Житель Индонезии стал жертвой крокодила во время купания в реке, пишет Daily Mail.
По данным издания, инцидент произошел, когда 53-летний мужчина отдыхал с родственниками на берегу реки Булет в Южном Сулавеси. Рептилия незаметно подплыла и набросилась на него, вонзив зубы в его ногу. Пострадавший закричал и попытался вырваться, но крокодил начал тащить его вглубь реки.
Местные жители, услышавшие крики, бросились на помощь, но мужчина исчез под водой, прежде чем они смогли до него добраться. Спасатели, прибывшие на место происшествия, выследили крокодила, плывущего по мутной воде с телом жертвы.
Крокодилы в берегу реки в Мексике - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Улицы мексиканских городов заполонили крокодилы
12 июля 2024, 12:07
В материале сообщается, что сельчане соорудили ловушку, чтобы приманить хищника и извлечь из воды тело погибшего, отогнав животное камнями. В конечном итоге им это удалось, и останки погибшего передали родственникам для захоронения.
По словам местных, произошедшее стало для них шоком, так как река, которую часто использовали для купания и стирки одежды, ранее не считалась местом обитания крокодилов.
Издание отмечает, что в Индонезии обитает 14 видов крокодилов, в том числе крупные и агрессивные гребнистые крокодилы, которые прекрасно себя чувствуют в тропических условиях страны. По словам экспертов, чрезмерный вылов рыбы и разрушение прибрежных местообитаний для нужд сельского хозяйства вынудили животных продвигаться всё дальше от побережья в поисках пищи.
Коста-риканский футболист Хесус Альберто Лопес Ортис. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Крокодил съел футболиста в Коста-Рике, пишут СМИ
2 августа 2023, 17:46
 
ИндонезияВ миреПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала