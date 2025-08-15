https://ria.ru/20250815/reka-2035546462.html
Крокодил утащил мужчину в реку на глазах у семьи
Крокодил утащил мужчину в реку на глазах у семьи - РИА Новости, 15.08.2025
Крокодил утащил мужчину в реку на глазах у семьи
Житель Индонезии стал жертвой крокодила во время купания в реке, пишет Daily Mail.
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Житель Индонезии стал жертвой крокодила во время купания в реке, пишет Daily Mail.По данным издания, инцидент произошел, когда 53-летний мужчина отдыхал с родственниками на берегу реки Булет в Южном Сулавеси. Рептилия незаметно подплыла и набросилась на него, вонзив зубы в его ногу. Пострадавший закричал и попытался вырваться, но крокодил начал тащить его вглубь реки.Местные жители, услышавшие крики, бросились на помощь, но мужчина исчез под водой, прежде чем они смогли до него добраться. Спасатели, прибывшие на место происшествия, выследили крокодила, плывущего по мутной воде с телом жертвы.В материале сообщается, что сельчане соорудили ловушку, чтобы приманить хищника и извлечь из воды тело погибшего, отогнав животное камнями. В конечном итоге им это удалось, и останки погибшего передали родственникам для захоронения.По словам местных, произошедшее стало для них шоком, так как река, которую часто использовали для купания и стирки одежды, ранее не считалась местом обитания крокодилов.Издание отмечает, что в Индонезии обитает 14 видов крокодилов, в том числе крупные и агрессивные гребнистые крокодилы, которые прекрасно себя чувствуют в тропических условиях страны. По словам экспертов, чрезмерный вылов рыбы и разрушение прибрежных местообитаний для нужд сельского хозяйства вынудили животных продвигаться всё дальше от побережья в поисках пищи.
