Российский разведчик раскрыл, как военные работают с БПЛА в Красноармейске
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 15.08.2025
Российский разведчик раскрыл, как военные работают с БПЛА в Красноармейске
Российский разведчик раскрыл, как военные работают с БПЛА в Красноармейске - РИА Новости, 15.08.2025
Российский разведчик раскрыл, как военные работают с БПЛА в Красноармейске
Разведчики группировки войск "Центр" ВС РФ как только замечают гражданских в Красноармейске, сразу же перенаправляют дроны на другие цели, сообщил... РИА Новости, 15.08.2025
СЕЛИДОВО, 15 авг - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Центр" ВС РФ как только замечают гражданских в Красноармейске, сразу же перенаправляют дроны на другие цели, сообщил корреспонденту РИА Новости разведчик группировки войск "Центр" с позывным "Король". "Я подлетел, непосредственно увидел движение. Качество камеры мне не позволяло, конечно, издалека разглядеть. Приблизившись, сделали несколько кругов. Пришлось несколько раз прокрутиться чтобы убедиться, что это был просто дедушка и трогать-то его и не нужно" - рассказал "Король". "Король" добавил, что разведчики внимательно досматривают с помощью дронов перемещающихся лиц в Красноармейске, и если это оказываются мирные жители, то оператор дрона выбирает другую цель. Красноармейск (укр. Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
Российский разведчик раскрыл, как военные работают с БПЛА в Красноармейске

Разведчики "Центра" не допускают атак БПЛА на мирных жителей Красноармейска

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
СЕЛИДОВО, 15 авг - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Центр" ВС РФ как только замечают гражданских в Красноармейске, сразу же перенаправляют дроны на другие цели, сообщил корреспонденту РИА Новости разведчик группировки войск "Центр" с позывным "Король".
"Я подлетел, непосредственно увидел движение. Качество камеры мне не позволяло, конечно, издалека разглядеть. Приблизившись, сделали несколько кругов. Пришлось несколько раз прокрутиться чтобы убедиться, что это был просто дедушка и трогать-то его и не нужно" - рассказал "Король".
"Король" добавил, что разведчики внимательно досматривают с помощью дронов перемещающихся лиц в Красноармейске, и если это оказываются мирные жители, то оператор дрона выбирает другую цель.
Красноармейск (укр. Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
