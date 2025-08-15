https://ria.ru/20250815/razvedchiki-2035433446.html
Российский разведчик раскрыл, как военные работают с БПЛА в Красноармейске
Российский разведчик раскрыл, как военные работают с БПЛА в Красноармейске - РИА Новости, 15.08.2025
Российский разведчик раскрыл, как военные работают с БПЛА в Красноармейске
Разведчики группировки войск "Центр" ВС РФ как только замечают гражданских в Красноармейске, сразу же перенаправляют дроны на другие цели, сообщил... РИА Новости, 15.08.2025
СЕЛИДОВО, 15 авг - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Центр" ВС РФ как только замечают гражданских в Красноармейске, сразу же перенаправляют дроны на другие цели, сообщил корреспонденту РИА Новости разведчик группировки войск "Центр" с позывным "Король". "Я подлетел, непосредственно увидел движение. Качество камеры мне не позволяло, конечно, издалека разглядеть. Приблизившись, сделали несколько кругов. Пришлось несколько раз прокрутиться чтобы убедиться, что это был просто дедушка и трогать-то его и не нужно" - рассказал "Король". "Король" добавил, что разведчики внимательно досматривают с помощью дронов перемещающихся лиц в Красноармейске, и если это оказываются мирные жители, то оператор дрона выбирает другую цель. Красноармейск (укр. Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
