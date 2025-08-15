https://ria.ru/20250815/rasplata-2035061984.html

Лучше уж смерть: горькая расплата легендарной балерины Тамары Тумановой

Лучше уж смерть: горькая расплата легендарной балерины Тамары Тумановой - РИА Новости, 15.08.2025

Лучше уж смерть: горькая расплата легендарной балерины Тамары Тумановой

Врачи настаивали на ампутации — гангрена пожирала ногу на глазах. Однако она была непреклонна. В пуантах за станком с пяти лет, за плечами — Голливуд и... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T18:25:00+03:00

2025-08-15T18:25:00+03:00

2025-08-15T18:25:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035070329_0:552:2048:1704_1920x0_80_0_0_3daa3ed367a86de9f9aa8e796ab293af.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Врачи настаивали на ампутации — гангрена пожирала ногу на глазах. Однако она была непреклонна. В пуантах за станком с пяти лет, за плечами — Голливуд и Гранд-опера. Для легендарной Тамары Тумановой выбор был очевиден: лучше смерть, чем жизнь без балета."Мы были беженцами" Зимой 1919-го дворянка Евгения Хасидович-Туманишвили спасалась от революции в промерзшем вагоне для лошадей. Именно здесь, среди соломы и чемоданов с фамильным серебром появилась на свет ее дочь — Тамара. Через каких-то 20 лет эта страница ее жизни навсегда исчезнет. На смену Туманишвили придет Туманова. И весь мир узнает имя "черной жемчужины" балета.А пока семья бежит через всю Россию: Сибирь, Шанхай... Здесь отец проектировал мосты для англичан. А маленькая Тома впервые увидела китайский театр — с его "неестественными позами и странной пластикой". Следом Каир, где пришлось учиться ходить по раскаленному песку, не обжигая ног. Возможно, именно это, как отмечали критики, подарило ее танцу ту самую "змеиную грацию".Наконец, Париж: сырая мансарда в районе Монпарнас, мать варит суп из костей три дня подряд. И каждое утро изнурительные занятия пред зеркалом. "Мы были беженцами, но мать вела себя так, будто мы инкогнито посещали Европу", — вспоминала позже Туманова.Железные перчатки на бархатных рукахК тому моменту Ольга Преображенская, легендарная прима Императорских театров, уже не набирала новых учеников. Однако мать Тумановой сумела каким-то образом устроить "случайную" встречу в фойе Гранд-Опера."Посмотрите на нее, мадам! Она будет лучше всех ваших Павловых и Карсавиных!" — говорила она, подталкивая дочь вперед. Преображенская позже признавалась: "Девочка была как ртуть — невозможно было поймать ее внимание, но стоило заиграть музыку, она превращалась в другое существо".И вот Тамара уже в студии на рю Дюплесси — кружится с другими девочками под удары метронома. Ей всего девять, но она уже уяснила: одно неверное движение — и на спину выльют ведро обжигающе ледяной воды. "Делай лучше лучшего!" — скрипела Преображенская. В этот момент в углу, сжав кулаки, стояла ее мать. Сегодня все должно быть совершенно. В классе царил закон джунглей: 32 фуэте без права на ошибку — "если упадешь, начинай сначала", диета из жареного лука с кониной — единственное, что могли позволить себе русские беженцы, слезы украдкой — "мама сказала, плакать могут только слабаки". "Мы не девочки, мы — солдаты балета", — шептала Тамара, перевязывая окровавленные пальцы.Когда в студию вошла сама Анна Павлова, воздух застыл. Великая балерина молча наблюдала, как худенькая Туманова выполняет "лебединые" па."Ну что, моя Тамара лучше всех?" — вырвалось у Тумановой-старшей."Неплохая девочка, — Павлова достала платок, вытерла пот с шеи ребенка. — Но лебеди не дрожат".На следующий день Тамара танцевала перед Дягилевым. Ее Жизель заставила прагматичного импресарио прослезиться: "Черт возьми, это же ребенок! Откуда в ней столько боли?"В 1931-м Туманова вместе с другими "бэби-балеринами" — Ириной Бароновой и Татьяной Рябушинской попала в труппу "Русского балета Монте-Карло". Именно тогда публика нарекла ее "черной жемчужиной" — за невероятную страсть в глазах. А за кулисами - сон вповалку на одной кровати, весь гонорар - на новые пачки, рвота перед каждым выступлением. В Лондоне зрители устроили бурю оваций: "Русские феи украли наши сердца". В этот момент мать Тумановой незаметно прятала в сумку окровавленные пуанты — после перелома пальцы на ногах дочери срослись неправильно. Последний паЕвгения Дмитриевна не просто всюду сопровождала дочь — она жила ею. Их симбиоз пугал коллег. Крестное знамение перед сценой стало ритуалом, без которого Тамара не выходила к публике, пуанты под замком — после парижского инцидента с битым стеклом мать лично проверяла каждую пару, свадьба втроем — когда Тамара вышла замуж за голливудского продюсера, Евгения Дмитриевна отправилась с ними в медовый месяц."Мы вышли замуж!" — объявила она подругам."Мама была моим ангелом-хранителем и тюремщиком в одном лице", — признавалась Туманова.В 1937-м переезд в Америку должен был начать новую страницу в жизни. Но даже здесь тень матери настигала Тамару. Бракоразводный процесс — муж Кейси Робинсон не выдержал десяти лет жизни втроем и сбежал к бывшей жене. Роковая роль у Хичкока — в "Разорванном занавесе" она сыграла стареющую балерину, цепляющуюся за славу. "Это была не игра, а исповедь", — шептались на премьере. Последним фильмом стала "Частная жизнь Шерлока Холмса". После съемок Туманова сожгла все свои сценические костюмы.Ее возвращение на балетную сцену после войны стало сенсацией. Но вскоре — последний выход — "Лебединое озеро" в лондонском "Колизеуме". "Я ухожу, пока зрители еще могут аплодировать стоя", — сказала она прессе.Одиночество настигло ее после смерти матери. Тамара замкнулась в особняке с двадцатью кошками. "Они не предадут", — говорила она, поглаживая рыжего перса.В 1996-м — больничная палата: врачи умоляют согласиться на операцию. Гангрена угрожала лишить легенду ноги. Когда американский болеро Джордж Зорич позвонил в больницу, медсестра поднесла трубку к уху умирающей. Та не смогла произнести ни слова. Лишь расплакалась. "Лучше смерть, чем инвалидная коляска", — прошептала она и отвернулась к стене.Ее похоронили рядом с матерью. На надгробии — силуэт танцующей балерины и даты: 1919-1996. В Санкт-Петербург, в Мариинку, ушел грузовик с костюмами — последний поклон учительнице Преображенской. Что стало с той самой ногой, которая покорила весь мир? Бытует история, что она, как реликвия, до сих пор хранится в балетной школе. Но это ли важно? "Она ушла, как истинная артистка — сделав паузу в нужный момент", — написали в некрологе. Но те, кто знал Тамару, помнят другое: женщину, которая не смогла жить без сцены. И без матери.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60