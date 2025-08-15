https://ria.ru/20250815/pvo-2035414210.html
В Курске предупредили о работе ПВО
Система противовоздушной обороны работает в небе над Курском, сообщила администрация города. РИА Новости, 15.08.2025
КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны работает в небе над Курском, сообщила администрация города. Ранее в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Жители слышали около шести взрывов в небе над областным центром, передает корреспондент РИА Новости. "В Курском небе работает ПВО! Будьте бдительны!" - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города.
