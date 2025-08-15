Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп на переговорах общаются через переводчиков - РИА Новости, 15.08.2025
22:34 15.08.2025 (обновлено: 23:22 15.08.2025)
Путин и Трамп на переговорах общаются через переводчиков
Путин и Трамп на переговорах общаются через переводчиков - РИА Новости, 15.08.2025
Путин и Трамп на переговорах общаются через переводчиков
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах на Аляске воспользовались помощью переводчиков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах на Аляске воспользовались помощью переводчиков, передает корреспондент РИА Новости.Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.
Путин и Трамп на переговорах общаются через переводчиков

Путин и Трамп на переговорах на Аляске воспользовались переводчиками

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах на Аляске воспользовались помощью переводчиков, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Лавров и Ушаков принимают участие в переговорах Путина и Трампа
Владимир ПутинМоскваДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
