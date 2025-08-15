https://ria.ru/20250815/putin-2035647120.html
Путин и Трамп на переговорах общаются через переводчиков
Путин и Трамп на переговорах общаются через переводчиков - РИА Новости, 15.08.2025
Путин и Трамп на переговорах общаются через переводчиков
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах на Аляске воспользовались помощью переводчиков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T22:34:00+03:00
2025-08-15T22:34:00+03:00
2025-08-15T23:22:00+03:00
владимир путин
москва
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035658711_0:93:3107:1841_1920x0_80_0_0_895cc88aa43ee9f38ef547a6a1ec58d4.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах на Аляске воспользовались помощью переводчиков, передает корреспондент РИА Новости.Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035646747.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035658711_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_2bf593262ad0947ce7fd3523ffffd31f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, москва, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Владимир Путин, Москва, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин и Трамп на переговорах общаются через переводчиков
Путин и Трамп на переговорах на Аляске воспользовались переводчиками