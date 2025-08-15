https://ria.ru/20250815/putin-2035640766.html
Источник: Путина в Анкоридже встретят Рубио и Хегсет
Источник: Путина в Анкоридже встретят Рубио и Хегсет - РИА Новости, 15.08.2025
Источник: Путина в Анкоридже встретят Рубио и Хегсет
Госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет будут среди тех, кто встретит президента РФ Владимира Путина на аэродроме военной базы в Анкоридже,... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T22:08:00+03:00
2025-08-15T22:08:00+03:00
2025-08-15T23:55:00+03:00
сша
министерство обороны сша
владимир путин
россия
марко рубио
пит хегсет
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035638083_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_04bf07f373b17480c7feaffc6cc3c2e4.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет будут среди тех, кто встретит президента РФ Владимира Путина на аэродроме военной базы в Анкоридже, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.Российский и американский лидеры в пятницу проведут саммит в Анкоридже.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035640868.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035638083_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_44bbe92af187b064e008ef6e6e789391.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, министерство обороны сша, владимир путин, россия, марко рубио, пит хегсет, встреча путина и трампа на аляске
США, Министерство обороны США, Владимир Путин, Россия, Марко Рубио, Пит Хегсет, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Источник: Путина в Анкоридже встретят Рубио и Хегсет
Путина на аэродроме в Анкоридже встретят Рубио и Хегсет