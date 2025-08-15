https://ria.ru/20250815/putin-2035640766.html

Источник: Путина в Анкоридже встретят Рубио и Хегсет

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет будут среди тех, кто встретит президента РФ Владимира Путина на аэродроме военной базы в Анкоридже, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.Российский и американский лидеры в пятницу проведут саммит в Анкоридже.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

