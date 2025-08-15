Рейтинг@Mail.ru
Источник: Путина в Анкоридже встретят Рубио и Хегсет - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 15.08.2025 (обновлено: 23:55 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/putin-2035640766.html
Источник: Путина в Анкоридже встретят Рубио и Хегсет
Источник: Путина в Анкоридже встретят Рубио и Хегсет - РИА Новости, 15.08.2025
Источник: Путина в Анкоридже встретят Рубио и Хегсет
Госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет будут среди тех, кто встретит президента РФ Владимира Путина на аэродроме военной базы в Анкоридже,... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T22:08:00+03:00
2025-08-15T23:55:00+03:00
сша
министерство обороны сша
владимир путин
россия
марко рубио
пит хегсет
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035638083_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_04bf07f373b17480c7feaffc6cc3c2e4.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет будут среди тех, кто встретит президента РФ Владимира Путина на аэродроме военной базы в Анкоридже, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.Российский и американский лидеры в пятницу проведут саммит в Анкоридже.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035640868.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035638083_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_44bbe92af187b064e008ef6e6e789391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, министерство обороны сша, владимир путин, россия, марко рубио, пит хегсет, встреча путина и трампа на аляске
США, Министерство обороны США, Владимир Путин, Россия, Марко Рубио, Пит Хегсет, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Источник: Путина в Анкоридже встретят Рубио и Хегсет

Путина на аэродроме в Анкоридже встретят Рубио и Хегсет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребители пятого поколения F-22 на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет церемония встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Истребители пятого поколения F-22 на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет церемония встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет будут среди тех, кто встретит президента РФ Владимира Путина на аэродроме военной базы в Анкоридже, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.
Российский и американский лидеры в пятницу проведут саммит в Анкоридже.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Красная дорожка перед трапом самолета Путина - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Перед трапом самолета Путина на Аляске расстелили красную дорожку
Вчера, 22:08
 
СШАМинистерство обороны СШАВладимир ПутинРоссияМарко РубиоПит ХегсетВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала