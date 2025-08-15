Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил кабмину обратить особое внимание на снижение уровня бедности - РИА Новости, 15.08.2025
20:29 15.08.2025
Путин поручил кабмину обратить особое внимание на снижение уровня бедности
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину при разработке плана структурных изменений в экономике обратить особое внимание на снижение уровня бедности. Перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, состоявшегося 18-21 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ… при реализации подпункта "б" пункта 1 настоящего перечня поручений обратить особое внимание на необходимость… снижения уровня бедности", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину при разработке плана структурных изменений в экономике обратить особое внимание на снижение уровня бедности.
Перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, состоявшегося 18-21 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ… при реализации подпункта "б" пункта 1 настоящего перечня поручений обратить особое внимание на необходимость… снижения уровня бедности", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Путин поручил ЦБ доложить о переходе к использованию цифрового рубля
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
