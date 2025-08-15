https://ria.ru/20250815/putin-2035624653.html
Путин поручил кабмину обратить особое внимание на снижение уровня бедности
15.08.2025
Путин поручил кабмину обратить особое внимание на снижение уровня бедности
Президент России Владимир Путин поручил кабмину при разработке плана структурных изменений в экономике обратить особое внимание на снижение уровня бедности.
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину при разработке плана структурных изменений в экономике обратить особое внимание на снижение уровня бедности. Перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, состоявшегося 18-21 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ… при реализации подпункта "б" пункта 1 настоящего перечня поручений обратить особое внимание на необходимость… снижения уровня бедности", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Путин поручил кабмину обратить особое внимание на снижение уровня бедности
