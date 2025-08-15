https://ria.ru/20250815/putin-2035624653.html

Путин поручил кабмину обратить особое внимание на снижение уровня бедности

Путин поручил кабмину обратить особое внимание на снижение уровня бедности - РИА Новости, 15.08.2025

Путин поручил кабмину обратить особое внимание на снижение уровня бедности

Президент России Владимир Путин поручил кабмину при разработке плана структурных изменений в экономике обратить особое внимание на снижение уровня бедности. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T20:29:00+03:00

2025-08-15T20:29:00+03:00

2025-08-15T20:29:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881abe78ddfd0dab2f5579003b201fdc.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину при разработке плана структурных изменений в экономике обратить особое внимание на снижение уровня бедности. Перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, состоявшегося 18-21 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ… при реализации подпункта "б" пункта 1 настоящего перечня поручений обратить особое внимание на необходимость… снижения уровня бедности", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250815/putin-2035623375.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин