Путин дополнил условия получения иностранцами доли в "Сахалине-1"
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дополнил условия получения иностранцами доли в операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1", следует из его указа, опубликованного на официальном портале правовых актов.
Глава государства указом № 723 от 7 октября 2022 года распорядился создать российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перешли бы права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited, владевшей 30% в проекте. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владевшие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться. Exxon не подтвердил и с марта 2022 года находится в процессе выхода.
"Доля в уставном капитале общества, решение о передаче которой принято правительством РФ, незамедлительно передается иностранной стороне консорциума, в отношении которой в соответствии с абзацем третьим подпункта "е" настоящего пункта принято решение о такой передаче, при подтверждении соблюдения данной стороной консорциума всех условий, определенных пунктом 1.1 настоящего указа, а управление правительством РФ этой долей прекращается", - указано в новом документе.
И далее перечислены три новых условия передачи доли, закрепленные в пункте 1.1. Так, иностранная сторона консорциума должна самостоятельно или через посредников зачислить денежные средства в объеме, равном размеру накопленных иностранными участниками консорциума денежных средств, на ликвидационный счет, открытый российским оператором "Сахалина-1".
Также иностранная сторона консорциума должна заключить необходимые для проекта "Сахалин-1" договоры поставки иностранного оборудования и запчастей, а также договоры о техсотрудничестве.
"Совершение иностранной стороной консорциума действий, которые привели к отмене введенных иностранными государствами политических и экономических санкций, негативно влияющих на исполнение соглашения (о разделе продукции, по которому работает проект "Сахалин-1" - ред.), включая при необходимости их судебное обжалование", - указано в документе третье условие.