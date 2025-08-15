https://ria.ru/20250815/putin-2035424710.html

Песков раскрыл, когда Путин отправится на Аляску

Песков раскрыл, когда Путин отправится на Аляску

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправится на Аляску на саммит РФ и США после посещения Магадана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил, что Путин в пятницу посетит Магадан, где осмотрит объекты благоустройства и промышленности. "Затем он отправится уже на Аляску, приступит уже к российско-американским делам", - сказал Песков. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске в пятницу.

