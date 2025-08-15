https://ria.ru/20250815/privivki-2035475806.html

Почти 18 тысяч кошек и собак вакцинировали в Подмосковье в июле

Почти 18 тысяч кошек и собак вакцинировали в Подмосковье в июле

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Врачи подмосковной ветеринарной службы за июль вакцинировали почти 18 тысяч домашних животных, 9 тысяч питомцев получили прививки от бешенства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. С начала года в регионе привили более 157 тысяч питомцев, из которых 63,3 тысяч кошек и 94 тысяч собак. При этом 100 животных вакцинировали за счет бюджетных средств с использованием отечественного препарата против бешенства "Рабикан" в Лосино-Петровском городском округе. На платной основе проводили вакцинацию от чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтерита и лептоспироза у собак, а также панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной и герпесвирусной инфекции у кошек. По данным пресс-службы, в 2024 году общее количество вакцинированных животных превысило 541 тысячу, из них 215 тысяч были привиты от бешенства. Регион ведет постоянную работу по профилактике инфекционных болезней у животных. Так, количество заболеваний вирусом бешенства удалось снизить на 85%, отмечают в пресс-службе министерства. Если в 2020 году было зафиксировано 95 случаев, то в 2024 году их число сократилось до 14 – по каждому эпизоду были оперативно приняты необходимые меры для ликвидации очагов заболевания. Вакцинация домашних животных доступна в государственных ветеринарных клиниках Московской области, а также в мобильных пунктах Госветслужбы. Сезон выездных вакцинаций продлится до осени. Их адреса, график работы в июле есть на интерактивной карте проведения вакцинаций портала "Мой АПК".

