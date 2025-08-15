Рейтинг@Mail.ru
Защита обжалует продление ареста Карапетяна - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:48 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/prigovor-2035429453.html
Защита обжалует продление ареста Карапетяна
Защита обжалует продление ареста Карапетяна - РИА Новости, 15.08.2025
Защита обжалует продление ареста Карапетяна
Решение суда в Армении о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна будет обжаловано в апелляционном суде, сообщила журналистам адвокат бизнесмена... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T05:48:00+03:00
2025-08-15T05:48:00+03:00
армения
самвел карапетян
преследование карапетяна в армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577956105_0:0:2194:1234_1920x0_80_0_0_c0503d55a9ed8d253f4d80e09ba6a5b7.jpg
ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Решение суда в Армении о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна будет обжаловано в апелляционном суде, сообщила журналистам адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян. Рано утром в пятницу суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Карапетяна на два месяца. "Конечно, мы подадим апелляционную жалобу", - заявила Гаспарян.
https://ria.ru/20250801/kocharjan-2032923576.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577956105_275:0:1920:1234_1920x0_80_0_0_237d70353b85d74c78435cb21d52a649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении
Армения, Самвел Карапетян, Преследование Карапетяна в Армении
Защита обжалует продление ареста Карапетяна

Защита обжалует продление ареста предпринимателя Карапетяна на два месяца

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Решение суда в Армении о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна будет обжаловано в апелляционном суде, сообщила журналистам адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян.
Рано утром в пятницу суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Карапетяна на два месяца.
"Конечно, мы подадим апелляционную жалобу", - заявила Гаспарян.
Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Экс-президент Армении раскритиковал арест бизнесмена Карапетяна
1 августа, 22:51
 
АрменияСамвел КарапетянПреследование Карапетяна в Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала