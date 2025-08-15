https://ria.ru/20250815/prigovor-2035429453.html
Защита обжалует продление ареста Карапетяна
Защита обжалует продление ареста Карапетяна - РИА Новости, 15.08.2025
Защита обжалует продление ареста Карапетяна
Решение суда в Армении о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна будет обжаловано в апелляционном суде, сообщила журналистам адвокат бизнесмена...
ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Решение суда в Армении о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна будет обжаловано в апелляционном суде, сообщила журналистам адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян. Рано утром в пятницу суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Карапетяна на два месяца. "Конечно, мы подадим апелляционную жалобу", - заявила Гаспарян.
