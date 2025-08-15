Рейтинг@Mail.ru
В Приморье задержали ответственных за ремонт на ТЭЦ, где погибли рабочие - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 15.08.2025 (обновлено: 13:44 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/prichastnye-2035494250.html
В Приморье задержали ответственных за ремонт на ТЭЦ, где погибли рабочие
В Приморье задержали ответственных за ремонт на ТЭЦ, где погибли рабочие - РИА Новости, 15.08.2025
В Приморье задержали ответственных за ремонт на ТЭЦ, где погибли рабочие
Начальник и прораб участка, ответственные за проведение ремонта на Владивостокской ТЭЦ-2, где при падении погибли рабочие, задержаны в Приморье, сообщает в... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T12:49:00+03:00
2025-08-15T13:44:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035495389_1:0:1238:696_1920x0_80_0_0_808586824b7bcd657f3e48de4b546862.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Начальник и прораб участка, ответственные за проведение ремонта на Владивостокской ТЭЦ-2, где при падении погибли рабочие, задержаны в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. В четверг прокуратура сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. Следственное управление СК сообщило, что трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". В ведомстве РИА Новости рассказали, что обрушились элементы дымовой трубы, когда работники ее чинили. В минздраве региона агентству сообщали, что двое пострадавших доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии, врачи боролись за их жизни. "Следователи СК России по Приморскому краю задержали должностных лиц, причастных к происшествию на ТЭЦ-2 во Владивостоке. Региональным СК задержаны начальник и прораб строительно-монтажного участка, ответственные за проведение ремонтных работ на Владивостокской ТЭЦ-2. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ" - ред.)", - говорится в сообщении.Уточняется, что демонтаж стены дымовой трубы ТЭЦ-2 проводился на высоте более 22 метров, когда обрушилась кирпичная кладка и пять человек упали с высоты. В настоящий момент с фигурантами проводятся необходимые следственные действия.
https://ria.ru/20250602/krasnojarsk-2020381392.html
россия
приморский край
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035495389_276:0:1204:696_1920x0_80_0_0_10b86b7a0056f5cfdf98ac456bee73ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивосток, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье задержали ответственных за ремонт на ТЭЦ, где погибли рабочие

В Приморье задержали 2 причастных к падению рабочих с ТЭЦ во Владивостоке

© Следком Приморья/TelegramСледователи задержали должностных лиц, причастных к происшествию на ТЭЦ-2 во Владивостоке
Следователи задержали должностных лиц, причастных к происшествию на ТЭЦ-2 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Следком Приморья/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Начальник и прораб участка, ответственные за проведение ремонта на Владивостокской ТЭЦ-2, где при падении погибли рабочие, задержаны в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.
В четверг прокуратура сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. Следственное управление СК сообщило, что трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". В ведомстве РИА Новости рассказали, что обрушились элементы дымовой трубы, когда работники ее чинили. В минздраве региона агентству сообщали, что двое пострадавших доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии, врачи боролись за их жизни.
"Следователи СК России по Приморскому краю задержали должностных лиц, причастных к происшествию на ТЭЦ-2 во Владивостоке. Региональным СК задержаны начальник и прораб строительно-монтажного участка, ответственные за проведение ремонтных работ на Владивостокской ТЭЦ-2. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ" - ред.)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что демонтаж стены дымовой трубы ТЭЦ-2 проводился на высоте более 22 метров, когда обрушилась кирпичная кладка и пять человек упали с высоты. В настоящий момент с фигурантами проводятся необходимые следственные действия.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Красноярске люлька придавила рабочего на стройке
2 июня, 09:17
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайВладивостокСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала