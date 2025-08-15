https://ria.ru/20250815/prichastnye-2035494250.html

В Приморье задержали ответственных за ремонт на ТЭЦ, где погибли рабочие

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Начальник и прораб участка, ответственные за проведение ремонта на Владивостокской ТЭЦ-2, где при падении погибли рабочие, задержаны в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. В четверг прокуратура сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. Следственное управление СК сообщило, что трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". В ведомстве РИА Новости рассказали, что обрушились элементы дымовой трубы, когда работники ее чинили. В минздраве региона агентству сообщали, что двое пострадавших доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии, врачи боролись за их жизни. "Следователи СК России по Приморскому краю задержали должностных лиц, причастных к происшествию на ТЭЦ-2 во Владивостоке. Региональным СК задержаны начальник и прораб строительно-монтажного участка, ответственные за проведение ремонтных работ на Владивостокской ТЭЦ-2. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ" - ред.)", - говорится в сообщении.Уточняется, что демонтаж стены дымовой трубы ТЭЦ-2 проводился на высоте более 22 метров, когда обрушилась кирпичная кладка и пять человек упали с высоты. В настоящий момент с фигурантами проводятся необходимые следственные действия.

