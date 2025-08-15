https://ria.ru/20250815/post-2035511389.html
"Ставки высоки". Трамп опубликовал пост перед вылетом на Аляску
15.08.2025
"Ставки высоки". Трамп опубликовал пост перед вылетом на Аляску
Президент США Дональд Трамп в преддверии своего вылета на Аляску, где позднее запланирован саммит с российским лидером Владимиром Путиным, опубликовал пост
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии своего вылета на Аляску, где позднее запланирован саммит с российским лидером Владимиром Путиным, опубликовал пост со словами "ставки высоки"."Ставки высоки!!!" — эмоционально написал глава Белого дома в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social. При этом он не уточнил контекст данного высказывания.Встреча Трампа и Путина должна состояться в пятницу вечером по московскому времени.
