https://ria.ru/20250815/post-2035511389.html

"Ставки высоки". Трамп опубликовал пост перед вылетом на Аляску

"Ставки высоки". Трамп опубликовал пост перед вылетом на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025

"Ставки высоки". Трамп опубликовал пост перед вылетом на Аляску

Президент США Дональд Трамп в преддверии своего вылета на Аляску, где позднее запланирован саммит с российским лидером Владимиром Путиным, опубликовал пост со... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T14:06:00+03:00

2025-08-15T14:06:00+03:00

2025-08-15T14:12:00+03:00

аляска

в мире

сша

дональд трамп

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035488486_0:0:2058:1157_1920x0_80_0_0_e17a08707d25aed2e2cfe41dd9a6f770.jpg

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии своего вылета на Аляску, где позднее запланирован саммит с российским лидером Владимиром Путиным, опубликовал пост со словами "ставки высоки"."Ставки высоки!!!" — эмоционально написал глава Белого дома в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social. При этом он не уточнил контекст данного высказывания.Встреча Трампа и Путина должна состояться в пятницу вечером по московскому времени.

https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аляска, в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске