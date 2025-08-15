https://ria.ru/20250815/posol-2035627501.html

Посол рассказал о настроении перед саммитом Путина и Трампа

Посол рассказал о настроении перед саммитом Путина и Трампа

Посол России в США Александр Дарчиев заявил РИА Новости, что настроение перед саммитом президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске "отличное", при...

АНКОРИДЖ, 15 авг – РИА Новости. Посол России в США Александр Дарчиев заявил РИА Новости, что настроение перед саммитом президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске "отличное", при этом Москва сохраняет спокойный настрой и не питает завышенных ожиданий от предстоящих переговоров. "Отличное", — ответил дипломат на вопрос о настроении перед встречей лидеров. По его словам, Россия подходит к саммиту "без завышенных ожиданий", однако рассчитывает на обсуждение всей актуальной повестки. "Всю повестку", — подтвердил он, комментируя ожидаемые темы переговоров.

Посол России в США Дарчиев об ожиданиях от саммита ❗️Посол России в США Дарчиев заявил РИА новости, что ожидает положительного исхода от саммита на Аляске. Он сообщил, что у России "нет завышенных ожиданий" от переговоров. У России хорошо аргументированная и подготовленная позиция для переговоров Путина и Трампа, отметил посол. Дарчиев заявил, что Путин и Трамп "обсудят всю повестку". 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-15T20:49 true PT0M40S

