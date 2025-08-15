https://ria.ru/20250815/posol-2035627501.html
Посол рассказал о настроении перед саммитом Путина и Трампа
Посол рассказал о настроении перед саммитом Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Посол рассказал о настроении перед саммитом Путина и Трампа
Посол России в США Александр Дарчиев заявил РИА Новости, что настроение перед саммитом президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске "отличное", при... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T20:49:00+03:00
2025-08-15T20:49:00+03:00
2025-08-15T20:49:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
александр дарчиев
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035626824_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec8a33b8dfe9e5f7bfe058104b2b8221.jpg
АНКОРИДЖ, 15 авг – РИА Новости. Посол России в США Александр Дарчиев заявил РИА Новости, что настроение перед саммитом президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске "отличное", при этом Москва сохраняет спокойный настрой и не питает завышенных ожиданий от предстоящих переговоров. "Отличное", — ответил дипломат на вопрос о настроении перед встречей лидеров. По его словам, Россия подходит к саммиту "без завышенных ожиданий", однако рассчитывает на обсуждение всей актуальной повестки. "Всю повестку", — подтвердил он, комментируя ожидаемые темы переговоров.
https://ria.ru/20250815/sostav-2035596808.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035626824_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f2ddf250886432c72f14f6765c51c389.jpg
Посол России в США Дарчиев об ожиданиях от саммита
❗️Посол России в США Дарчиев заявил РИА новости, что ожидает положительного исхода от саммита на Аляске. Он сообщил, что у России "нет завышенных ожиданий" от переговоров. У России хорошо аргументированная и подготовленная позиция для переговоров Путина и Трампа, отметил посол.
Дарчиев заявил, что Путин и Трамп "обсудят всю повестку".
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-15T20:49
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, александр дарчиев, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Александр Дарчиев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Посол рассказал о настроении перед саммитом Путина и Трампа
Посол России в США Дарчиев: настроение перед саммитом Путина и Трампа отличное