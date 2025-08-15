https://ria.ru/20250815/porucheniya-2035627142.html

Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2025

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Утвержден перечень поручений президента Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2025, сообщили в Кремле.Глава государства поручил правительству разработать и утвердить план структурных изменений в экономике страны. Основные направления:Среди конкретных мер:Другие поручения:

