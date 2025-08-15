Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2025
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Утвержден перечень поручений президента Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2025, сообщили в Кремле.
Глава государства поручил правительству разработать и утвердить план структурных изменений в экономике страны. Основные направления:
- изменение структуры занятости;
- изменение структуры потребления;
- повышение качества инвестиционного климата;
- повышение уровня технологического развития российской экономики;
- трансформация структуры и формирование нового качества внешней торговли;
- повышение эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности.
Среди конкретных мер:
- доложить о переходе к широкому использованию цифрового рубля, в том числе в бюджете;
- обратить особое внимание на снижение уровня бедности;
- проработать идеи по созданию новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики;
- обратить особое внимание на кардинальное сокращение сроков внедрения перспективных технологий в сфере обороны.
Другие поручения:
- внести изменения в законодательство для установления сроков давности при оспаривании сделок приватизации;
- подготовить и представить предложения по модернизации программ по увеличению эффективности профпереподготовки и повышения квалификации;
- создать рабочую группу для повышения эффективности сохранения объектов культурного наследия;
- предусмотреть льготные кредиты для создания туринфраструктуры на территориях объектов культурного наследия, требующих приведения в удовлетворительное состояние.