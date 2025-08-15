Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 15.08.2025 (обновлено: 20:55 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/porucheniya-2035627142.html
Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2025
Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 15.08.2025
Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2025
Утвержден перечень поручений президента Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2025, сообщили в Кремле.Глава государства поручил правительству разработать и утвердить... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T20:48:00+03:00
2025-08-15T20:55:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Утвержден перечень поручений президента Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2025, сообщили в Кремле.Глава государства поручил правительству разработать и утвердить план структурных изменений в экономике страны. Основные направления:Среди конкретных мер:Другие поручения:
https://ria.ru/20250731/putin-2032664445.html
https://realty.ria.ru/20250513/putin-2016655217.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия

Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2025

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Утвержден перечень поручений президента Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2025, сообщили в Кремле.

Глава государства поручил правительству разработать и утвердить план структурных изменений в экономике страны. Основные направления:
  • изменение структуры занятости;
  • изменение структуры потребления;
  • повышение качества инвестиционного климата;
  • повышение уровня технологического развития российской экономики;
  • трансформация структуры и формирование нового качества внешней торговли;
  • повышение эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин подписал закон о платформенной экономике
31 июля, 17:05
Среди конкретных мер:
  • доложить о переходе к широкому использованию цифрового рубля, в том числе в бюджете;
  • обратить особое внимание на снижение уровня бедности;
  • проработать идеи по созданию новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики;
  • обратить особое внимание на кардинальное сокращение сроков внедрения перспективных технологий в сфере обороны.
Другие поручения:
  • внести изменения в законодательство для установления сроков давности при оспаривании сделок приватизации;
  • подготовить и представить предложения по модернизации программ по увеличению эффективности профпереподготовки и повышения квалификации;
  • создать рабочую группу для повышения эффективности сохранения объектов культурного наследия;
  • предусмотреть льготные кредиты для создания туринфраструктуры на территориях объектов культурного наследия, требующих приведения в удовлетворительное состояние.
Купол храма, поврежденный в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин поручил установить факты разрушения объектов культурного наследия
13 мая, 12:27
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала