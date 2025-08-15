https://ria.ru/20250815/port-2035591061.html

ВСУ попытались атаковать порт Оля в Астраханской области

ВСУ попытались атаковать порт Оля в Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг — РИА Новости. Российские военные отразили атаку дронов ВСУ на порт Оля в Астраханской области, написал губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале."Все БПЛА подавлены РЭБ либо уничтожены. Пострадавших нет. Портовой инфраструктуре ущерб не причинен", — уточнил глава региона.По его словам, обломки сбитого беспилотника повредили судно.Бабушкин добавил, что некоторые БПЛА, подавленные системами РЭБ, пока не найдены. При их обнаружении он призвал сообщать в правоохранительные органы.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов дронов.

