ВСУ попытались атаковать порт Оля в Астраханской области

Специальная военная операция на Украине
 
17:37 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/port-2035591061.html
ВСУ попытались атаковать порт Оля в Астраханской области

ВСУ попытались атаковать порт Оля в Астраханской области
Российские военные отразили атаку дронов ВСУ на порт Оля в Астраханской области, написал губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:37:00+03:00
2025-08-15T17:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
астраханская область
игорь бабушкин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг — РИА Новости. Российские военные отразили атаку дронов ВСУ на порт Оля в Астраханской области, написал губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале."Все БПЛА подавлены РЭБ либо уничтожены. Пострадавших нет. Портовой инфраструктуре ущерб не причинен", — уточнил глава региона.По его словам, обломки сбитого беспилотника повредили судно.Бабушкин добавил, что некоторые БПЛА, подавленные системами РЭБ, пока не найдены. При их обнаружении он призвал сообщать в правоохранительные органы.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов дронов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
астраханская область
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/


ВСУ попытались атаковать порт Оля в Астраханской области



РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг — РИА Новости. Российские военные отразили атаку дронов ВСУ на порт Оля в Астраханской области, написал губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале.
"Все БПЛА подавлены РЭБ либо уничтожены. Пострадавших нет. Портовой инфраструктуре ущерб не причинен", — уточнил глава региона.
По его словам, обломки сбитого беспилотника повредили судно.
Бабушкин добавил, что некоторые БПЛА, подавленные системами РЭБ, пока не найдены. При их обнаружении он призвал сообщать в правоохранительные органы.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов дронов.
