При атаке ВСУ на порт Оля в Астраханской области люди не пострадали

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пострадавших в результате атаки ВСУ на порт Оля в Астраханской области нет, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Он сообщил, что порт подвергся атаке беспилотников, все они были подавлены либо уничтожены. В результате противодействия атакам обломками сбитого БПЛА повреждено судно, добавил Бабушкин. "Пострадавших нет. Портовой инфраструктуре ущерб не причинен", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале.

