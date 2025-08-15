Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на порт Оля в Астраханской области люди не пострадали
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 15.08.2025
При атаке ВСУ на порт Оля в Астраханской области люди не пострадали
При атаке ВСУ на порт Оля в Астраханской области люди не пострадали - РИА Новости, 15.08.2025
При атаке ВСУ на порт Оля в Астраханской области люди не пострадали
Пострадавших в результате атаки ВСУ на порт Оля в Астраханской области нет, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 15.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
астраханская область
игорь бабушкин
вооруженные силы украины
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пострадавших в результате атаки ВСУ на порт Оля в Астраханской области нет, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Он сообщил, что порт подвергся атаке беспилотников, все они были подавлены либо уничтожены. В результате противодействия атакам обломками сбитого БПЛА повреждено судно, добавил Бабушкин. "Пострадавших нет. Портовой инфраструктуре ущерб не причинен", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале.
астраханская область
происшествия, астраханская область, игорь бабушкин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ на порт Оля в Астраханской области люди не пострадали

Бабушкин заявил об отсутствии пострадавших при атаке дронов ВСУ на порт Оля

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкКонтейнерный терминал в порту Оля Астраханской области
Контейнерный терминал в порту Оля Астраханской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пострадавших в результате атаки ВСУ на порт Оля в Астраханской области нет, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Он сообщил, что порт подвергся атаке беспилотников, все они были подавлены либо уничтожены. В результате противодействия атакам обломками сбитого БПЛА повреждено судно, добавил Бабушкин.
"Пострадавших нет. Портовой инфраструктуре ущерб не причинен", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
