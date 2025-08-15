https://ria.ru/20250815/port-2035588621.html
При атаке ВСУ на порт Оля в Астраханской области люди не пострадали
При атаке ВСУ на порт Оля в Астраханской области люди не пострадали - РИА Новости, 15.08.2025
При атаке ВСУ на порт Оля в Астраханской области люди не пострадали
Пострадавших в результате атаки ВСУ на порт Оля в Астраханской области нет, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пострадавших в результате атаки ВСУ на порт Оля в Астраханской области нет, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Он сообщил, что порт подвергся атаке беспилотников, все они были подавлены либо уничтожены. В результате противодействия атакам обломками сбитого БПЛА повреждено судно, добавил Бабушкин. "Пострадавших нет. Портовой инфраструктуре ущерб не причинен", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале.
астраханская область
происшествия, астраханская область, игорь бабушкин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Вооруженные силы Украины
