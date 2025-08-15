Рейтинг@Mail.ru
Астраханский губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ на порт Оля - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/port-2035561588.html
Астраханский губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ на порт Оля
Астраханский губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ на порт Оля - РИА Новости, 15.08.2025
Астраханский губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ на порт Оля
В результате противодействия атакам ВСУ обломками сбитого БПЛА повреждено судно в порту Оля, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T16:13:00+03:00
2025-08-15T16:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
астраханская область
игорь бабушкин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/76/1528817664_0:175:2048:1327_1920x0_80_0_0_e1dfc2ac02cfdb8deedc876f672a457d.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В результате противодействия атакам ВСУ обломками сбитого БПЛА повреждено судно в порту Оля, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "В результате противодействия атакам, обломками сбитого БПЛА повреждено судно. По имеющимся сведениям, некоторые БПЛА, подвергнутые воздействием РЭБ, не найдены. При обнаружении просим не производить самостоятельных действий и сообщить о находке органам правопорядка", - написал он в своем Telegram-канале. "Все БПЛА подавлены РЭБ либо уничтожены. Пострадавших нет. Портовой инфраструктуре ущерб не причинен", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/76/1528817664_117:0:1886:1327_1920x0_80_0_0_158e5503e9356c02b723479bd37edf1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астраханская область, игорь бабушкин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Вооруженные силы Украины
Астраханский губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ на порт Оля

Губернатор Бабушкин: обломки БПЛА ВСУ повредили судно в астраханском порту Оля

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкКонтейнерный терминал в порту Оля Астраханской области
Контейнерный терминал в порту Оля Астраханской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В результате противодействия атакам ВСУ обломками сбитого БПЛА повреждено судно в порту Оля, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"В результате противодействия атакам, обломками сбитого БПЛА повреждено судно. По имеющимся сведениям, некоторые БПЛА, подвергнутые воздействием РЭБ, не найдены. При обнаружении просим не производить самостоятельных действий и сообщить о находке органам правопорядка", - написал он в своем Telegram-канале.
"Все БПЛА подавлены РЭБ либо уничтожены. Пострадавших нет. Портовой инфраструктуре ущерб не причинен", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАстраханская областьИгорь БабушкинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала