Астраханский губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ на порт Оля
В результате противодействия атакам ВСУ обломками сбитого БПЛА повреждено судно в порту Оля, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В результате противодействия атакам ВСУ обломками сбитого БПЛА повреждено судно в порту Оля, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "В результате противодействия атакам, обломками сбитого БПЛА повреждено судно. По имеющимся сведениям, некоторые БПЛА, подвергнутые воздействием РЭБ, не найдены. При обнаружении просим не производить самостоятельных действий и сообщить о находке органам правопорядка", - написал он в своем Telegram-канале. "Все БПЛА подавлены РЭБ либо уничтожены. Пострадавших нет. Портовой инфраструктуре ущерб не причинен", - добавил он.
