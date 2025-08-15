https://ria.ru/20250815/pomosch-2035741011.html

Пензенская фабрика отправила в зону СВО гуманитарную помощь

САРАТОВ, 15 авг - РИА Новости. Пензенская мебельная фабрика "СВ-Мебель" отправила в зону специальной военной операции более 15 тонн строительных материалов и специального оборудования для бойцов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Новая партия гуманитарной помощи от фабрики "СВ-Мебель" отправилась в Донецкую Народную Республику. Общий вес - более 15 тонн. Это стройматериалы и спецоборудование для наших бойцов... Отдельная благодарность руководству и коллективу предприятия за ответственность и патриотизм. На подходе уже следующий конвой - помощь идёт непрерывно", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что с начала года предприятие уже переправило в зону СВО 39 грузовиков со строительными материалами, а также мотоциклами, средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптерами и пламегасителями.

