18:15 15.08.2025 (обновлено: 08:25 16.08.2025)
Пензенская фабрика отправила в зону СВО гуманитарную помощь
Пензенская фабрика отправила в зону СВО гуманитарную помощь
САРАТОВ, 15 авг - РИА Новости. Пензенская мебельная фабрика "СВ-Мебель" отправила в зону специальной военной операции более 15 тонн строительных материалов и специального оборудования для бойцов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Новая партия гуманитарной помощи от фабрики "СВ-Мебель" отправилась в Донецкую Народную Республику. Общий вес - более 15 тонн. Это стройматериалы и спецоборудование для наших бойцов... Отдельная благодарность руководству и коллективу предприятия за ответственность и патриотизм. На подходе уже следующий конвой - помощь идёт непрерывно", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что с начала года предприятие уже переправило в зону СВО 39 грузовиков со строительными материалами, а также мотоциклами, средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптерами и пламегасителями.
донецкая народная республика, олег мельниченко
Пензенская фабрика отправила в зону СВО гуманитарную помощь

САРАТОВ, 15 авг - РИА Новости. Пензенская мебельная фабрика "СВ-Мебель" отправила в зону специальной военной операции более 15 тонн строительных материалов и специального оборудования для бойцов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Новая партия гуманитарной помощи от фабрики "СВ-Мебель" отправилась в Донецкую Народную Республику. Общий вес - более 15 тонн. Это стройматериалы и спецоборудование для наших бойцов... Отдельная благодарность руководству и коллективу предприятия за ответственность и патриотизм. На подходе уже следующий конвой - помощь идёт непрерывно", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что с начала года предприятие уже переправило в зону СВО 39 грузовиков со строительными материалами, а также мотоциклами, средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптерами и пламегасителями.
Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаОлег Мельниченко
 
 
