Рейтинг@Mail.ru
Шор призвал молдавскую полицию перейти на сторону народа - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 15.08.2025 (обновлено: 13:33 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/politsiya-2035503500.html
Шор призвал молдавскую полицию перейти на сторону народа
Шор призвал молдавскую полицию перейти на сторону народа - РИА Новости, 15.08.2025
Шор призвал молдавскую полицию перейти на сторону народа
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в пятницу обратился к полиции Молдавии с просьбой не "душить народный протест" и перейти на сторону... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T13:24:00+03:00
2025-08-15T13:33:00+03:00
молдавия
в мире
кишинев
гагаузия
илан шор
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033666690_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_661d55da244bec90d5048e7868c996bf.jpg
КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в пятницу обратился к полиции Молдавии с просьбой не "душить народный протест" и перейти на сторону народа.Ранее Шор объявил о переносе запланированного на 16 августа протестного митинга в Кишиневе с центральной площади на площадь у железнодорожного вокзала в связи с давлением властей. Политик анонсировал на этот день акцию протеста против произвола властей и призвал сторонников выйти на улицы."Уважаемые офицеры Молдовы! Я призываю вас перейти на сторону молдавского народа! Вам дали приказ душить народный протест. Но вы присягали не начальству, а людям. Обещаю вам, когда мы сменим эту гнусную желтую власть, вы будете жить достойно. Никто не заставит вас действовать незаконно и аморально", - написал Шор в своем Telegram-канале.Полиция Молдавии в пятницу призвала жителей страны не участвовать в протестах блока "Победа", чтобы "не становиться соучастником совершения преступлений или правонарушений". В полиции утверждают, что анонсированный Шором протестный митинг не санкционирован властями.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250814/moldavija-2035406156.html
https://ria.ru/20250811/moldaviya-2034636569.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033666690_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_00eed94d3faee34423ad7891ba4b27b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, в мире, кишинев, гагаузия, илан шор, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
Молдавия, В мире, Кишинев, Гагаузия, Илан Шор, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Шор призвал молдавскую полицию перейти на сторону народа

Шор призвал молдавскую полицию перейти на сторону народа и не душить протесты

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у пенитенциара № 13 в Кишиневе
Сотрудники полиции у пенитенциара № 13 в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в пятницу обратился к полиции Молдавии с просьбой не "душить народный протест" и перейти на сторону народа.
Ранее Шор объявил о переносе запланированного на 16 августа протестного митинга в Кишиневе с центральной площади на площадь у железнодорожного вокзала в связи с давлением властей. Политик анонсировал на этот день акцию протеста против произвола властей и призвал сторонников выйти на улицы.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Молдавии пригрозили отменить результаты парламентских выборов
14 августа, 23:20
"Уважаемые офицеры Молдовы! Я призываю вас перейти на сторону молдавского народа! Вам дали приказ душить народный протест. Но вы присягали не начальству, а людям. Обещаю вам, когда мы сменим эту гнусную желтую власть, вы будете жить достойно. Никто не заставит вас действовать незаконно и аморально", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Полиция Молдавии в пятницу призвала жителей страны не участвовать в протестах блока "Победа", чтобы "не становиться соучастником совершения преступлений или правонарушений". В полиции утверждают, что анонсированный Шором протестный митинг не санкционирован властями.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Минюст Молдавии захотел распустить партии, входящие в блок "Победа"
11 августа, 17:16
 
МолдавияВ миреКишиневГагаузияИлан ШорЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала