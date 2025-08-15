https://ria.ru/20250815/politsiya-2035503500.html

Шор призвал молдавскую полицию перейти на сторону народа

Шор призвал молдавскую полицию перейти на сторону народа - РИА Новости, 15.08.2025

Шор призвал молдавскую полицию перейти на сторону народа

Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в пятницу обратился к полиции Молдавии с просьбой не "душить народный протест" и перейти на сторону... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T13:24:00+03:00

2025-08-15T13:24:00+03:00

2025-08-15T13:33:00+03:00

молдавия

в мире

кишинев

гагаузия

илан шор

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033666690_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_661d55da244bec90d5048e7868c996bf.jpg

КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в пятницу обратился к полиции Молдавии с просьбой не "душить народный протест" и перейти на сторону народа.Ранее Шор объявил о переносе запланированного на 16 августа протестного митинга в Кишиневе с центральной площади на площадь у железнодорожного вокзала в связи с давлением властей. Политик анонсировал на этот день акцию протеста против произвола властей и призвал сторонников выйти на улицы."Уважаемые офицеры Молдовы! Я призываю вас перейти на сторону молдавского народа! Вам дали приказ душить народный протест. Но вы присягали не начальству, а людям. Обещаю вам, когда мы сменим эту гнусную желтую власть, вы будете жить достойно. Никто не заставит вас действовать незаконно и аморально", - написал Шор в своем Telegram-канале.Полиция Молдавии в пятницу призвала жителей страны не участвовать в протестах блока "Победа", чтобы "не становиться соучастником совершения преступлений или правонарушений". В полиции утверждают, что анонсированный Шором протестный митинг не санкционирован властями.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250814/moldavija-2035406156.html

https://ria.ru/20250811/moldaviya-2034636569.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, в мире, кишинев, гагаузия, илан шор, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии