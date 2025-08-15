https://ria.ru/20250815/peterburg-2035583039.html

Онкоцентр Петербурга получил инновационное оборудование

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В петербургском онкоцентре имени Напалкова ввели в эксплуатацию инновационную систему, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в запуске робот-ассистированной хирургической системы Da Vinci, сообщает пресс-служба администрации губернатора. Оборудование Da Vinci позволит врачам-хирургам в ходе операций выполнять точные движения и минимизировать возможные осложнения. Робот транслирует движения рук хирурга на миниатюрные инструменты внутри тела пациента. Система будет применяться для лечения рака в урологии, гинекологии, торакальной и ЛОР-онкологии, а также при операциях на органах брюшной полости. "Хирургическая система Da Vinci откроет новые возможности для проведения высокотехнологичных операций. Всем жителям города должно быть доступно самое передовое лечение", – подчеркнул Беглов, его слова приводит пресс-служба. Губернатор сообщил, что в рамках приоритетного проекта "Здоровье петербуржцев" за следующие пять лет город планирует выйти на уровень 170 тысяч высокотехнологичных операций в год. Он напомнил, что шесть лет назад в Санкт-Петербурге началось обновление всех уровней городской системы здравоохранения. Были построены и обновлены десятки поликлиник и кабинетов врачей общей практики. Пациентов приняли семь новых стационаров-трансформеров. Клиники и госпитали получили современное оборудование. Во всех районах города появились центры амбулаторной онкологической помощи, работают современные лаборатории и диагностические кабинеты. Как подчеркнул губернатор, сейчас в Санкт-Петербурге почти 60% новых случаев онкологических заболеваний выявляются на ранней стадии. Благодаря расширению масштабов диспансеризации и своевременной диагностике тысячи петербуржцев получили шанс на успешное лечение. Также Беглов осмотрел лабораторию, где была разработана технология получения клеточной вакцины на основе опухоль-инфильтрующих лимфоцитов. В работе петербургские специалисты тесно взаимодействуют с коллегами из Белоруссии. Исследователи Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси также ведут активные разработки в этой сфере. "Наш город всегда находился на переднем крае медицинской науки. Северную столицу прославили великие Иван Павлов, Сергей Боткин, Владимир Бехтерев. Здесь и сегодня получают путевку в жизнь уникальные научные разработки, которые помогают тысячам пациентов. Объединение усилий с братской Беларусью может привести к созданию революционных методов лечения онкологических заболеваний", – отметил губернатор. Беглов напомнил, что в июле 2025 года во время визита делегации Петербурга в Минск было достигнуто соглашение о включении инициативы по созданию биомедицинского клеточного продукта на основе Т-лимфоцитов и дендритных клеток в профильный проект Союзного государства России и Беларуси. В ходе визита губернатор и директор центра Владимир Моисеенко возложили цветы к памятной доске академику Николаю Напалкову. В пресс-службе напомнили, что в прошлом году радиотерапию в учреждении прошли более 4,5 тысячи больных. Ежемесячно специализированную медицинскую помощь в условиях стационара получают 4 тысячи пациентов. За время существования центра здесь внедрены 198 высоких технологий в диагностике и лечении рака, 24 из них – запатентованные. В ближайших планах учреждения – получение лицензии на оказание высокотехнологической медицинской помощи по трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

