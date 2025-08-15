Рейтинг@Mail.ru
Песков сообщил, что самолет Путина приземлится в Анкоридже ровно в 11.00
16:50 15.08.2025
Песков сообщил, что самолет Путина приземлится в Анкоридже ровно в 11.00
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Самолет президента России Владимира Путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11.00 местного времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В связи с тем, что ровно в 11 часов по тамошнему времени президент должен приземлиться (в Анкоридже). Его будет встречать у самолета президент (США Дональд) Трамп", - сказал Песков интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Самолет президента России Владимира Путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11.00 местного времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В связи с тем, что ровно в 11 часов по тамошнему времени президент должен приземлиться (в Анкоридже). Его будет встречать у самолета президент (США Дональд) Трамп", - сказал Песков интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
 
