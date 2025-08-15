Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о двух сценариях для России после встречи на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035663718.html
Эксперт рассказал о двух сценариях для России после встречи на Аляске
Эксперт рассказал о двух сценариях для России после встречи на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Эксперт рассказал о двух сценариях для России после встречи на Аляске
Позитивный исход переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа принесет смягчение антироссийской риторики и простимулирует... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T23:50:00+03:00
2025-08-15T23:50:00+03:00
экономика
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
алексей родин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035658217_0:0:3398:1911_1920x0_80_0_0_0e9b7f1417b19e305f677dcab50e10b1.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Позитивный исход переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа принесет смягчение антироссийской риторики и простимулирует американский бизнес прорабатывать схемы возвращения в РФ, а негативный - обернется для нее дополнительными санкциями и волатильностью на рынках, поделился прогнозом с РИА Новости основатель консалтинговой компании Rodin.Capital Алексей Родин. Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске. "При позитивном исходе переговоров мы увидим смягчение антироссийской риторики, ослабление санкций, оптимизм на рынках, в частности, перспективы роста будут у нефтегазового сектора. Торговые условия для России станут лучше, цены на импорт будут снижаться, а на экспорт - расти. Такой сценарий приведет к росту экспорта и снижению дефицита бюджета", - отмечает эксперт. По его мнению, о скором возобновлении иностранных инвестиций в российскую экономику пока говорить рано, но позитив в переговорах даст шанс на возвращение иностранного капитала в ближайшем будущем. В частности, крупный американский бизнес будет прорабатывать схемы возвращения в Россию. "При негативном исходе переговорного процесса Россия столкнется с дополнительными санкциями, в частности вторичными, что повысит волатильность на рынках. Если Путин и Трамп не договорятся, это может повлечь печальные последствия для всей мировой экономики", - заключил Родин.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/putin-2035655484.html
https://ria.ru/20250815/ssha-2035660648.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035658217_393:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_3a0e2b18725d09909007f92cd14e84cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, алексей родин, встреча путина и трампа на аляске
Экономика, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Алексей Родин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Эксперт рассказал о двух сценариях для России после встречи на Аляске

Родин рассказал о позитивном и негативном сценариях после встречи на Аляске

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Позитивный исход переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа принесет смягчение антироссийской риторики и простимулирует американский бизнес прорабатывать схемы возвращения в РФ, а негативный - обернется для нее дополнительными санкциями и волатильностью на рынках, поделился прогнозом с РИА Новости основатель консалтинговой компании Rodin.Capital Алексей Родин.
Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.
Фото, опубликованное Белым домом в соцсети X - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Белый дом опубликовал фото Путина и Трампа со слоганом о мире
Вчера, 23:11
"При позитивном исходе переговоров мы увидим смягчение антироссийской риторики, ослабление санкций, оптимизм на рынках, в частности, перспективы роста будут у нефтегазового сектора. Торговые условия для России станут лучше, цены на импорт будут снижаться, а на экспорт - расти. Такой сценарий приведет к росту экспорта и снижению дефицита бюджета", - отмечает эксперт.
По его мнению, о скором возобновлении иностранных инвестиций в российскую экономику пока говорить рано, но позитив в переговорах даст шанс на возвращение иностранного капитала в ближайшем будущем. В частности, крупный американский бизнес будет прорабатывать схемы возвращения в Россию.
"При негативном исходе переговорного процесса Россия столкнется с дополнительными санкциями, в частности вторичными, что повысит волатильность на рынках. Если Путин и Трамп не договорятся, это может повлечь печальные последствия для всей мировой экономики", - заключил Родин.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Совфеде заявили, что Путин и Трамп готовы к открытому диалогу
Вчера, 23:36
 
ЭкономикаРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампАлексей РодинВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала