https://ria.ru/20250815/peregovory-2035654593.html
В ЕС отреагировали на изменение формата переговоров Путина и Трампа
В ЕС отреагировали на изменение формата переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
В ЕС отреагировали на изменение формата переговоров Путина и Трампа
Изменение формата переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, которые проходят "три на три", вызвало "облегчение" у... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-15T23:07:00+03:00
2025-08-15T23:07:00+03:00
2025-08-16T00:49:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
марко рубио
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035650448_0:11:3603:2038_1920x0_80_0_0_39427c9f3882a18f534e75d5b6268623.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Изменение формата переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, которые проходят "три на три", вызвало "облегчение" у европейского чиновника, сообщает телеканал CNN. Российско-американский саммит начался на Аляске. Ранее планировалось, что встреча Путина и Трампа пройдет в формате "один на один". В пятницу Белый дом сообщил о новом формате переговоров РФ и США: "три на три". Американскую сторону представляют Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. С российской стороны в переговорах участвуют Путин, глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Европейский чиновник сообщил CNN, что тот факт, что встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина не будет встречей один на один... является "облегчением", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в Кремле рассказали, что центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/tramp-2035651235.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035650448_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_33a3a207bffa7ff295097d1f09eb0ec6.jpg
Корреспондент РИА Новости о последних изменениях в формате саммита
В Анкоридже только что начались переговоры лидеров России и США. О последних изменениях в формате саммита и ожиданиях от него - в материале корреспондента РИА Новости.
2025-08-15T23:07
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, марко рубио, встреча путина и трампа на аляске, евросоюз
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Марко Рубио, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Евросоюз
В ЕС отреагировали на изменение формата переговоров Путина и Трампа
CNN: изменение формата переговоров Путина и Трампа вызвало облегчение в ЕС