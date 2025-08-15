Лавров и Ушаков принимают участие в переговорах Путина и Трампа

https://ria.ru/20250815/peregovory-2035646747.html
2025-08-15T22:34:00+03:00
2025-08-15T22:34:00+03:00
2025-08-15T22:37:00+03:00
аляска
в мире
сергей лавров
юрий ушаков
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков принимают участие в переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в узком составе с российской стороны, передает корреспондент РИА Новости.Путин и Дональд Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Лавров и Ушаков принимают участие в переговорах с российской стороны.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
аляска
