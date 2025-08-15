https://ria.ru/20250815/peregovory-2035641936.html

СМИ: в Белом доме обсуждают позитивные стимулы для переговоров с Россией

СМИ: в Белом доме обсуждают позитивные стимулы для переговоров с Россией - РИА Новости, 15.08.2025

СМИ: в Белом доме обсуждают позитивные стимулы для переговоров с Россией

Чиновники Белого дома обсуждают важность позитивных стимулов на переговорах США с Россией, ими могут быть деловые сделки или контроль над вооружениями, сообщает РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Чиновники Белого дома обсуждают важность позитивных стимулов на переговорах США с Россией, ими могут быть деловые сделки или контроль над вооружениями, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. "Представители администрации (президента США Дональда Трампа - ред.) в частном порядке заявили, что необходимо обеспечить (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину "пряник", чтобы сдвинуть дело с мертвой точки в деле установления мира на Украине. В качестве "пряника" для российской стороны могли бы выступать переговоры о новых деловых сделках с Россией или о возможной сделке по стратегическим вооружениям между двумя странами", - сообщил телеканал со ссылкой на чиновников. Как рассказал телеканалу один из чиновников, детали возможной ядерной сделки вряд ли будут обсуждаться на "таком высоком уровне". "Конечно, есть готовность обсуждать параметры", - цитирует телеканал ответ одного из высокопоставленных чиновников администрации на вопрос, готов ли Трамп обсудить с Путиным возможное соглашение с Россией о контроле над вооружениями. Переговоры президентов России и США должны начаться в 22.30 мск.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

