СМИ: в Белом доме обсуждают позитивные стимулы для переговоров с Россией
22:14 15.08.2025 (обновлено: 23:56 15.08.2025)
СМИ: в Белом доме обсуждают позитивные стимулы для переговоров с Россией
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Чиновники Белого дома обсуждают важность позитивных стимулов на переговорах США с Россией, ими могут быть деловые сделки или контроль над вооружениями, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. "Представители администрации (президента США Дональда Трампа - ред.) в частном порядке заявили, что необходимо обеспечить (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину "пряник", чтобы сдвинуть дело с мертвой точки в деле установления мира на Украине. В качестве "пряника" для российской стороны могли бы выступать переговоры о новых деловых сделках с Россией или о возможной сделке по стратегическим вооружениям между двумя странами", - сообщил телеканал со ссылкой на чиновников. Как рассказал телеканалу один из чиновников, детали возможной ядерной сделки вряд ли будут обсуждаться на "таком высоком уровне". "Конечно, есть готовность обсуждать параметры", - цитирует телеканал ответ одного из высокопоставленных чиновников администрации на вопрос, готов ли Трамп обсудить с Путиным возможное соглашение с Россией о контроле над вооружениями. Переговоры президентов России и США должны начаться в 22.30 мск.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
СМИ: в Белом доме обсуждают позитивные стимулы для переговоров с Россией

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Чиновники Белого дома обсуждают важность позитивных стимулов на переговорах США с Россией, ими могут быть деловые сделки или контроль над вооружениями, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
"Представители администрации (президента США Дональда Трампа - ред.) в частном порядке заявили, что необходимо обеспечить (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину "пряник", чтобы сдвинуть дело с мертвой точки в деле установления мира на Украине. В качестве "пряника" для российской стороны могли бы выступать переговоры о новых деловых сделках с Россией или о возможной сделке по стратегическим вооружениям между двумя странами", - сообщил телеканал со ссылкой на чиновников.
Как рассказал телеканалу один из чиновников, детали возможной ядерной сделки вряд ли будут обсуждаться на "таком высоком уровне".
"Конечно, есть готовность обсуждать параметры", - цитирует телеканал ответ одного из высокопоставленных чиновников администрации на вопрос, готов ли Трамп обсудить с Путиным возможное соглашение с Россией о контроле над вооружениями.
Переговоры президентов России и США должны начаться в 22.30 мск.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
