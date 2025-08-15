https://ria.ru/20250815/peregovory-2035639430.html
Лавров и Ушаков будут сопровождать Путина на встрече с Трампом
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в формате "три на три" от российской стороны будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа."Российскими официальными лицами, сопровождающими Путина на переговорах с американской делегацией, будут помощник по иностранным делам Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров", - сообщила журналистка CNN из пула Белого дома Кейтлан Коллинз, отметив, что Песков сообщил об этом корреспонденту телеканала Фредерику Пляйтгену.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
