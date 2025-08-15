Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Ушаков будут сопровождать Путина на встрече с Трампом - РИА Новости, 15.08.2025
21:58 15.08.2025 (обновлено: 22:06 15.08.2025)
Лавров и Ушаков будут сопровождать Путина на встрече с Трампом
Лавров и Ушаков будут сопровождать Путина на встрече с Трампом - РИА Новости, 15.08.2025
Лавров и Ушаков будут сопровождать Путина на встрече с Трампом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в формате "три на... РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в формате "три на три" от российской стороны будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа."Российскими официальными лицами, сопровождающими Путина на переговорах с американской делегацией, будут помощник по иностранным делам Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров", - сообщила журналистка CNN из пула Белого дома Кейтлан Коллинз, отметив, что Песков сообщил об этом корреспонденту телеканала Фредерику Пляйтгену.
Лавров и Ушаков будут сопровождать Путина на встрече с Трампом

Песков: Лавров и Ушаков будут сопровождать Путина на встрече с Трампом на Аляске

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в формате "три на три" от российской стороны будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Российскими официальными лицами, сопровождающими Путина на переговорах с американской делегацией, будут помощник по иностранным делам Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров", - сообщила журналистка CNN из пула Белого дома Кейтлан Коллинз, отметив, что Песков сообщил об этом корреспонденту телеканала Фредерику Пляйтгену.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Трамп заявил, что второй саммит может пройти совсем скоро
